Trump verdächtigt US-Geheimdienste illegaler Durchstechereien

Der künftige US-Präsident Donald Trump hat die Geheimdienste seines eigenen Landes im Verdacht, Informationen über das angebliche russische Dossier mit belastendem Material lanciert zu haben. Derartige Durchstechereien seien "schändlich" und "illegal", sagte Trump am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in New York.

"Es ist wirklich sehr traurig, wenn solche Geheimdiensterkenntnisse an die Medien lanciert werden", sagte der Rechtspopulist. "Es ist ein Skandal, dass es zugelassen wurde, dass solche Informationen durchgestochen werden. Es sind falsche Berichte. Es sind Lügengeschichten."

Die Medienberichte über die angeblichen russischen Informationen über Trumps Privat- und Geschäftsleben hatten seit Dienstagabend großen Wirbel verursacht. Sie warfen die Frage auf, ob der künftige US-Präsident durch Russland erpressbar sei.

Trump wies auf der Pressekonferenz Russland die Verantwortung für die Hacker-Angriffe im US-Präsidentschaftswahlkampf zu. "Ich denke, es war Russland", sagte Trump, der am 20. Januar als Präsident vereidigt werden soll. In den vergangenen Wochen hatte er entsprechende Erkenntnisse der US-Geheimdienste noch in Frage gestellt.

An seinem Vorhaben, die Beziehungen zu Russland zu verbessern, wolle er festhalten, sagte Trump. Es wäre "ein Vorteil, keine Belastung", ein gutes Verhältnis zu Russlands Präsident Wladimir Putin zu haben. Ob er mit Putin gut zusammenarbeiten könne, wisse er nicht. "Ich hoffe es", sagte Trump. Es sei aber gut möglich, dass es nicht so komme.