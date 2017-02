Trump weist vor tausenden Anhängern Kritik an seiner Amtsführung zurück

US-Präsident Donald Trump ist am Wochenende wieder in den Wahlkampfmodus zurückgefallen und hat vor tausenden jubelnden Anhängern in Florida seine Medienschelte fortgeführt. Im Weißen Haus laufe alles "reibungslos", die "unehrlichen Medien" verbreiteten unterdessen "eine falsche Geschichte nach der anderen", sagte Trump bei der Veranstaltung in Melbourne. Der Präsident erhielt Unterstützung von seiner Frau Melania, die vor dessen Auftritt ein Vaterunser sprach.

Die Veranstaltung in einem Hangar des Flughafens von Melbourne erinnerte vom Aufbau, der Musik und dem kämpferischen Tonfall an die Wahlkampfauftritte im vergangenen Jahr - nur dass die Angriffe auf seine damalige Kontrahentin Hillary Clinton entfielen. Trump fühlte sich sichtlich wohl und hielt seine Rede nahezu komplett aus dem Stegreif. "Ich bin hier, weil ich unter meinen Freunden und unter dem Volk sein will", rief er seinen Anhängern zu.

Bei einer Aufzählung von Terroranschlägen, die seine Maßnahmen gegen die Einwanderung rechtfertigen sollte, nannte Trump auch Schweden, wo es "in der letzten Nacht" einen solchen Vorfall gegeben habe. Schweden habe "hohe Zahlen" von Einwanderern aufgenommen und nun "Probleme, wie sie es nie für möglich gehalten hätten". In Schweden gab es aber keinen derartigen Vorfall, eine Sprecherin Trumps reagierte am Sonntag zunächst nicht auf die Anfrage, was der Präsident gemeint haben könnte.

"Ich möchte auch zu Euch sprechen ohne den Filter der Fake News", sagte Trump. "Die unehrlichen Medien ... wollen einfach nicht die Wahrheit berichten." Dadurch seien die Medien "ein großer Teil des Problems" und ein "Teil des korrupten Systems". Bereits am Freitag hatte Trump über "Fake-News-Medien" geäußert, sie seien "nicht mein Feind, sie sind der Feind des amerikanischen Volkes". Seine Kritik richtete er explizit gegen die "New York Times" sowie die Fernsehsender CNN, NBCNews, ABC und CBS.

Melania Trump nahm ihren Mann gegen Kritik in Schutz. "Das Amerika, das wir wollen, ist ein Amerika, dass für alle Amerikaner funktioniert, in dem alle Amerikaner arbeiten und Erfolg haben können", sagte die First Lady. "Mein Mann schafft ein Land von großer Sicherheit und Wohlstand." Die First Lady, die vorerst weiter in New York lebt und daher nicht die übliche Dauer-Präsenz in der Nähe des Präsidenten im Weißen Haus in Washington gewährleistet, stellte in Aussicht: "Ich werde Initiativen unterstützen, die mir am Herzen liegen, die Frauen und Kindern rund um die Erde helfen."

Trump wiederholte Wahlkampfversprechen: Er wolle die Bürokratie abbauen, die Armee stärken und die Gesundheitsreform seines demokratischen Vorgängers Barack Obama in den kommenden Wochen durch ein besseres System ersetzen. Außerdem werde er "Jobs produzieren, wie Ihr es noch nie erlebt habt" - und eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten.

Unter Missachtung der strengen Sicherheitsvorkehrungen bat der Präsident einen der Unterstützer auf die Bühne. "Dies ist ein Anführer der Welt", sagte der Autoverkäufer Gene Huber, als er eine Absperrung überwunden hatte und sich bei Trump bedankt hatte. Der Präsident übernehme nun "das Ruder", es gebe "absolut kein Zaudern mehr".

Seit seinem Amtsantritt am 20. Januar erlitt Trump bereits eine Reihe von Rückschlägen. So wurde nach der Klage zweier Bundesstaaten sein Einreisedekret gerichtlich ausgesetzt, das Bürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern für 90 Tage die Einreise untersagte. Vor einigen Tagen trat Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn zurück. Die Präsidentenberaterin Kellyanne Conway steht in der Kritik, weil sie einen Terroranschlag erfand und in einem Fernsehinterview offensiv für die Modelinie von Trumps Tochter Ivanka warb.