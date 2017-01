Trump will mit Putin, Merkel und Hollande telefonieren

US-Präsident Donald Trump will am Samstag mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin sowie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) telefonieren. Dem Kreml zufolge ist Trumps erstes Telefonat mit Putin seit seiner Amtsübernahme für 15.00 Uhr (MEZ) geplant. Dabei geht es voraussichtlich um den Stand der beiderseitigen Beziehungen. Trump hatte sich in den vergangenen Monaten wiederholt positiv über Putin geäußert und für eine engere Bindung an Russland plädiert.

Nach Angaben des Weißen Hauses will Trump am Samstag auch mit Merkel telefonieren. Der US-Präsident hatte Merkel wegen ihrer Flüchtlingspolitik wiederholt scharf kritisiert. Auch bei anderen Themen hatte er gegensätzliche Positionen bezogen. So hatte er das britische Votum für den EU-Austritt gefeiert und die Nato als "obsolet" bezeichnet. Auch mit dem französischen Präsidenten François Hollande will Trump am Samstag ein Telefonat führen.