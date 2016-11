Trump will Obamas Gesundheitsreform womöglich doch teilweise beibehalten

Keine vier Tage nach seinem Wahlsieg ist der designierte US-Präsident Donald Trump von einem seiner zentralen Wahlversprechen teilweise abgerückt. In einem Interview stellte Trump in Aussicht, Teile der Gesundheitsreform seines Vorgängers Barack Obama doch beizubehalten. Trump, der im Wahlkampf gegen das Washingtoner Polit-Establishment zu Felde gezogen war, sorgte zudem für Aufsehen mit dem Umbau seines Übergangsteams: Zum Team gehören nun eine Reihe von Persönlichkeiten eben dieses Establishments.

In einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit dem "Wall Street Journal" verkündete Trump, dass er Obamas Prestigeprojekt, die "Obamacare" genannte Gesundheitsrefom, möglicherweise nur nachbessern wolle. Die Reform werde entweder "verbessert oder widerrufen oder ersetzt". Seinen Positionswechsel führte Trump auf das Gespräch mit dem scheidenden Staatschef am Donnerstag im Weißen Haus zurück: Obama habe ihn gebeten, Teile der Reform zu erhalten, und er wolle darüber nachdenken.

Der künftige Präsident nannte insbesondere zwei Regelungen, die er für erhaltenswert halte: Das gegen die Krankenversicherungen verhängte Verbot, einem Patienten eine Versicherung aufgrund seines Gesundheitszustands zu verweigern sowie den möglichen längeren Verbleib von Kindern in der Krankenversicherung ihrer Eltern. Dem Sender CBS sagte Trump zu der längeren Mitversicherung von Kindern: "Das wird teurer, aber das ist wirklich etwas, das wir beibehalten wollen."

CBS veröffentlichte am Freitag Auszüge aus dem Interview, das am Sonntag vollständig ausgestrahlt werden soll. Darin zeigte Trump erneut einen aus dem Wahlkampf weniger bekannten Wesenszug: Er berichtete von einem Anruf von Ex-Präsident Bill Clinton, der "nicht liebenswerter hätte sein können". Er werde "sicher darüber nachdenken", Clintons Rat in Anspruch zu nehmen, sagte Trump.

In demselben Interview bezeichnete er den Anruf seiner Rivalin Hillary Clinton am Dienstag, mit dem sie ihm zum Sieg gratuliert hatte, als "charmant". "Sie hätte nicht netter sein können." Trump hatte sich am Vortag bereits erfreut über sein Treffen mit Obama im Weißen Haus gezeigt.

Für eine weitere Überraschung sorgte Trump am Freitag mit seinem Übergangsteam: Er ersetzte den monatelangen Leiter des Teams, Gouverneur Chris Christie, durch den designierten Vizepräsidenten Mike Pence. Christie wertete er zu einem von mehreren Stellvertretern ab. Hintergrund dürfte ein Politskandal sein, der den Gouverneur von New Jersey belastet. Zu den Washington-Insidern, die Trump zudem in sein Team holte, zählt der Republikaner-Parteichef Reince Priebus. Dieser wird als sein möglicher Stabschef im Weißen Haus gehandelt. Weitere Berater sind der New Yorker Ex-Bürgermeister Rudy Giuliani, der frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, Newt Gingrich, sowie sein Wahlkampfmanager Steve Bannon.

Der 70-Jährige berief zudem seine drei ältesten Kinder Donald junior, Ivanka und Eric sowie seinen Schwiegersohn Jared Kushner in das Übergangsteam. Gleichzeitig sollen sie künftig das Unternehmensimperium leiten, was eine saubere Trennung beider Bereiche erschweren dürfte.

In mehreren US-Städten protestierten erneut Gegner des Rechtspopulisten Trump. Rund 4000 waren es laut einem TV-Sender in New York, mehr als tausend kamen in Miami zusammen. In Portland im Bundesstaat Oregon, wo es am Donnerstag Krawalle gegeben hatte, erlitt ein Mann während einer Demonstration eine Schussverletzung am Bein. Die Polizei ging davon aus, dass es zuvor zu einem Streit kam. Zeugen sagten der "New York Times", die Insassen eines wegen der Demonstration im Stau stehenden Autos seien wütend geworden, dann sei dem Mann ins Bein geschossen worden. Demonstranten bewarfen Polizisten mit Gegenständen, die Polizei setzte Tränengas ein.