Trump wirft Obama Lauschangriff während des Wahlkampfs vor

In einer Twitter-Tirade hat US-Präsident Donald Trump seinem Vorgänger Barack Obama Ungeheuerliches vorgeworfen: Auf Anordnung Obamas seien seine Telefone im Endspurt des Wahlkampfs abgehört worden, schrieb Trump am Samstag in dem Kurzbotschaftendienst. Belege für seine Anschuldigungen nannte Trump nicht. Obamas Sprecher wies die Vorwürfe zurück.

Trump, der sich am Wochenende in seinem Luxusdomizil Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida aufhielt, verbreitete seine Vorwürfe gleich in sechs Twitter-Botschaften. "Habe gerade erfahren, dass Obama meine Leitung im Trump Tower kurz vor dem Sieg anzapfen ließ", schrieb der US-Präsident. Ein guter Anwalt könnte einen "tollen Fall" aus der Tatsache konstruieren, dass Obama im Oktober, kurz vor der Präsidentschaftswahl, seine Telefone habe anzapfen lassen. Bei dem Lauschangriff auf ihn sei aber "nichts gefunden" worden.

"Wie tief ist Obama gesunken, um meine Telefone während des geheiligten Wahlprozesses anzapfen zu lassen?", fügte Trump hinzu. Es stelle sich die Frage, ob Obama legal gehandelt habe. Offenbar mit Blick auf seinen Amtsvorgänger fügte Trump hinzu: "Böser (oder kranker) Kerl!"

Rund um die Amtsübergabe im Weißen Haus hatte Trump seinen Vorgänger stets in höchsten Tönen gelobt, in jüngster Zeit feuerte er aber vermehrt Verbalattacken auf Obama ab. Unter anderem machte er ihn für die kritische Berichterstattung von Journalisten verantwortlich.

Der rechtspopulistische US-Präsident zog nun sogar einen Vergleich zur Watergate-Affäre in den 70er Jahren. "Das ist Nixon/Watergate", schrieb er. Der Skandal um illegal angezapfte Telefone hatte damals zum Rücktritt des republikanischen Präsidenten Richard Nixon geführt.

Außerdem zog Trump eine Parallele zur Ära McCarthy: Die nach dem US-Senator Joseph McCarthy benannte Phase in den frühen 50er Jahren war von Kommunisten-Verfolgungen und antikommunistischen Verschwörungstheorien geprägt.

Obama ließ am Samstag über seinen Sprecher Kevin Lewis mitteilen, er habe niemals das Abhören von US-Bürgern angeordnet. "Weder Präsident Obama noch irgendein Verantwortlicher im Weißen Haus hat jemals das Abhören irgendeines amerikanischen Bürgers angeordnet", erklärte Lewis.

Zuvor hatte Obamas früherer Spitzenberater Ben Rhodes auf Twitter geschrieben: "Kein Präsident kann einen Lauschangriff anordnen." An Trump gerichtet fügte er hinzu: "Diese Restriktionen wurden eingeführt, um die Bürger vor Leuten wie Ihnen zu schützen."

Tatsächlich bedarf es für eine derartige Abhöraktion einer richterlichen Genehmigung, und der entsprechende Antrag müsste vom Justizministerium kommen. Obamas früherer Berater David Axelrod erklärte, eine Abhör-Genehmigung hätte ein Gericht nur bei einem triftigen Grund erteilt.

Zu Trumps Vorwürfen äußerte sich zunächst kaum ein Republikaner. Der Senator Lindsey Graham sagte, wenn die Vorwürfe zuträfen, "wäre das der größte politische Skandal seit Watergate".

Der Anführer der oppositionellen Demokraten im Geheimdienst-Ausschuss des Abgeordnetenhauses, Adam Schiff, kritisierte Trump scharf: Falls an der Sache "etwas Böses oder Krankes" sei, dann der Wille des Präsidenten, "schrillste und destruktivste Erklärungen" abzugeben, ohne dafür auch nur den "geringsten Beweis" vorzulegen.

Trump nahm auch Bezug auf die Kritik an den Kontakten seines Umfelds zum russischen Botschafter in den USA. Trumps Justizminister Jeff Sessions steht unter Druck, weil er gegenüber dem Senat seine Kontakte während des Wahlkampfs mit dem Kreml-Vertreter verschwiegen hatte.

Moskaus Botschafter Sergej Kisljak sei in Obamas Regierungszeit 22 Mal im Weißen Haus zu Gast gewesen - "derselbe russische Botschafter, den Jeff Sessions getroffen hat", schrieb Trump.

Sessions trotzte bislang allen Rücktrittsforderungen, hatte aber erklärt, er wolle sich wegen möglicher Befangenheit aus den Untersuchungen zu mutmaßlichen russischen Hackerangriffen im Wahlkampf heraushalten.

Die US-Geheimdienste vermuten, dass Russlands Dienste in den US-Wahlkampf eingriffen, um Trumps Siegchancen gegen seine Mitbewerberin Hillary Clinton zu fördern. Trump hat dies wiederholt empört zurückgewiesen.