Trump wusste angeblich nichts von Treffen seines Sohnes mit russischer Anwältin

US-Präsident Donald Trump wusste nach Angaben seines Anwalts bis zuletzt nichts von dem Treffen seines Sohnes Donald Trump Junior mit einer russischen Anwältin während des US-Wahlkampfes. Der Präsident habe zudem nichts von einem Mailwechsel zu dem Thema gewusst, sagte Anwalt Jay Sekulov am Dienstagabend (Ortszeit) dem Nachrichtensender CNN. Der Präsident habe bis zu der Veröffentlichung am Dienstag nie eine E-Mail zum Thema gesehen, betonte Sekulov. "Ich will das sehr deutlich sagen", fügte er hinzu.

Trump junior hatte am Dienstag unter wachsendem Druck mehrere brisante E-Mails veröffentlicht. Diese belegen, dass er sich während des US-Wahlkampfs auf ein Angebot einließ, aus russischer Quelle belastendes Material über die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton zu erhalten. Wie aus den E-Mails hervorgeht, wurde der Trump-Sohn von dem britischen Publizisten Rob Goldstone mit dem Angebot kontaktiert, er könne ihm "sehr hochangesiedeltes" und "ultra-heikles" Material über Russland-Verbindungen Clintons verschaffen, das vom russischen Generalstaatsanwalt stamme.

Dazu traf sich Trump Junior im Juni 2016 mit der russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja. In dem E-Mailwechsel wird Weselnizkaja als "russische Regierungsanwältin" bezeichnet. Der Kreml hatte am Montag bestritten, Weselnizkaja zu kennen. Die Anwältin bestritt ebenfalls jegliche Verbindung zur russischen Regierung.

In einem Interview mit dem US-Sender NBC News sagte Weselnizkaja zudem, sie habe nicht über die gewünschten Informationen verfügt. "Sie wollten sie unbedingt", sagte sie mit Blick auf das Trump-Team.