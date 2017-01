Trumps Amtsantritt drückt Dollar und europäische Börsenkurse

Die europäischen Börsen und der Dollar sind mit Verlusten in die erste Handelswoche nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump gestartet. Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor am Montag zum Auftakt 0,7 Prozent, auch die Börsen in London und Paris starteten im Minus. Der Dollar gab gegenüber Euro, Yen und Pfund nach.

Die US-Währung hatte im November und Dezember kräftig an Wert gewonnen. Hintergrund waren Trumps Ankündigungen zu riesigen Staatsinvestitionen in die Infrastruktur, Steuersenkungen und Deregulierung. Anleger erwarteten sich davon eine Ankurbelung der Inflation. Bereits seit Jahresbeginn ist der Dollar aber wieder unter Druck.

Am Montagmittag mussten für einen Euro 1,0755 Dollar bezahlt werden; das war der höchste Stand der europäischen Gemeinschaftswährung gegenüber der US-Währung seit sechs Wochen. Schon zuvor hatte der Dollar im asiatischen Handel nachgegeben. Ein Dollar entsprach 113,60 Yen, nach 114,60 Yen am Freitag.

Einige Analysten sagen der US-Währung vor dem Hintergrund der Unsicherheiten über Trumps weiteres Vorgehen heftige Turbulenzen voraus. "Ich schätze, wir treten in extrem volatile Zeiten für den Dollar ein", erklärte Stephen Innes vom Devisenhändler Oanda.

Die europäischen Börsen starteten den ersten Handelstag nach Trumps Amtseinführung im Minus. Am Mittag lag der Dax noch 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. Auch die Börsen in London und Paris erholten sich etwas, lagen aber mittags ebenfalls noch mit 0,6 und 0,3 Prozent im Minus.

Trump war am Freitag als 45. Präsident der USA vereidigt worden. In seiner Antrittsrede kündigte er an, US-Interessen in den Mittelpunkt seiner Politik zu stellen. Jede Entscheidung zu Handel, Steuern, Einwanderung und Außenpolitik werde unter der Maßgabe getroffen, dass "amerikanische Arbeiter und amerikanische Familien" profitieren, sagte er.

Details zur der Frage, wie er die US-Wirtschaft stärken will, nannte Trump zunächst nicht. Am Sonntag kündigte er an, bald Gespräche über eine Neufassung des Freihandelsabkommens mit Mexiko und Kanada (Nafta) zu starten. Er werde den kanadischen Premierminister Justin Trudeau und den mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto treffen "und wir werden mit den Verhandlungen über Nafta beginnen", sagte Trump vor Mitarbeitern des Weißen Hauses.

Der neue Präsident macht das 1994 geschlossene Abkommen für die Verlagerung von Arbeitsplätzen aus den USA nach Mexiko verantwortlich, etwa in der Autoindustrie. Er hat angekündigt, aus dem Vertrag auszusteigen, falls sich keine besseren Bedingungen für die USA aushandeln lassen.

Nach den Nafta-Statuten kann ein Vertragspartner den anderen seine Kündigungsabsicht mitteilen - dann beginnt eine 180-tägige Phase von Neuverhandlungen. Gelingt keine Einigung, wird der Vertrag aufgelöst.

Peña Nieto wird am 31. Januar im Weißen Haus erwartet, ein Besuch Trudeaus wurde bislang nicht angekündigt. Peña Nieto und Trudeau telefonierten am Sonntag, wie das Büro des mexikanischen Präsidenten mitteilte. Dabei hätten sie sich darauf verständigt, ihre Bemühungen um eine wirtschaftliche Integration Nordamerikas zu verstärken.