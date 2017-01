Trumps Einreiseverbot für Bürger aus muslimischen Ländern stößt auf massiven Widerstand

US-Präsident Donald Trump stößt mit seinem vorläufigen Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Ländern im In- und Ausland auf massiven Widerstand. Eine New Yorker Bundesrichterin untersagte am Samstag auf Antrag von Bürgerrechtsorganisationen die Ausweisung von Ausländern, die auf Grundlage von Trumps Dekret trotz gültiger Einreiseerlaubnis an US-Flughäfen festgehalten werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte, sie halte die Einreiseverbote für "nicht gerechtfertigt".

Trump hatte am Freitag per Dekret angeordnet, dass Bürger der sieben mehrheitlich muslimischen Länder Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, Sudan und Jemen für 90 Tage keine Visa erhalten dürfen. Flüchtlingen weltweit wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit. Trump will in der Zeit neue striktere Überprüfungsmechanismen ausarbeiten lassen, um "radikale islamische Terroristen" aus den USA fernzuhalten.

Die New Yorker Bundesrichterin Ann Donnelly begründete ihre Entscheidung gegen das neue Einreiseverbot damit, dass den Betroffenen durch eine Abschiebung "erheblicher und nicht wieder gutzumachender Schaden" drohe. Sie gab damit der Klage mehrerer Bürgerrechtsorganisationen teilweise statt. Ob Trumps Dekret gegen die US-Verfassung verstößt, ließ die Richterin in ihrer Eilentscheidung offen. Für Februar setzte sie eine weitere Anhörung an.

Aufgrund des Einreiseverbots wurden Dutzende Betroffene an US-Flughäfen festgehalten, darunter auch solche im Besitz der Greencard, einer zeitlich unbeschränkten Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für die USA. Ihre genaue Zahl war zunächst unklar, die " New York Times" sprach von 100 bis 200 Betroffenen. Die New Yorker Richterin forderte von der Regierung eine Liste mit allen Betroffenen an.

Auch wenn die Entscheidung der Bundesrichterin nur ein erster Schritt in einem voraussichtlich langen juristischen Kampf ist, zeigten sich die Kläger hocherfreut. "Sieg!!!!!!", erklärte die einflussreiche Bürgerrechtsorganisation Aclu im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Unsere Gerichte erwiesen sich heute als Bollwerk gegen Regierungsmissbrauch sowie gegen verfassungswidrige Politik und Anordnungen."

Im US-Bundesstaat Virginia fällte eine weitere Bundesrichterin ein ähnliches Urteil, wie die Lokalzeitung "The Charlotte Observer" berichtete. Passagiere aus den sieben muslimischen Ländern, die auf dem Flughafen Dulles bei Washington festgehalten werden, dürfen demnach in den nächsten sieben Tagen nicht abgeschoben werden.

An mehreren großen US-Flughäfen gab es Proteste gegen die Einreiseverbote. Unter anderem in New York, Washington, Chicago, Los Angeles und Dallas versammelten sich tausende Demonstranten.

Auch Kanzlerin Angela Merkel bezog klar Stellung gegen Trumps Einwanderungspolitik. Sie sei "überzeugt, dass auch der notwendige entschlossene Kampf gegen den Terrorismus es nicht rechtfertigt, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Sonntag in Berlin. In ihrem Telefonat mit Trump am Samstag habe Merkel den US-Präsidenten auf die Genfer Flüchtlingskonvention hingewiesen, die zur Aufnahme von Kriegsflüchtlingen aus humanitären Gründen auffordere.

Das Auswärtige Amt erklärte, das Einreiseverbot gelte auch für Bürger aus den genannten sieben Ländern, die zudem die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Dies betrifft auch den iranischstämmigen Grünen-Bundestagsabgeordneten Omid Nouripour, der stellvertretender Vorsitzender der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe ist, wie er "Spiegel Online" sagte.

Die britische Premierministerin Theresa May ließ am Sonntag erklären, zwar sei die "US-Einwanderungspolitik Sache der Regierung der Vereinigten Staaten". "Aber wir stimmen dieser Form des Vorgehens nicht zu."

Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif warnte, Trumps Einreiseverbote verschaffe Extremisten Zulauf. Sie würden "in die Geschichte eingehen als großes Geschenk an Extremisten und ihre Unterstützer", schrieb Sarif am Sonntag auf Twitter.

Das Außenministerium in Teheran erklärte, der Iran werde als Reaktion auf die "beleidigende Entscheidung der USA" das Prinzip der Gegenseitigkeit walten lassen und seinerseits keine US-Bürger ins Land lassen - bis die Maßnahme wieder aufgehoben werde. Trumps Erlass verstoße gegen internationales Recht.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau wandte sich indirekt gegen Trumps Einwanderungspolitik, indem er auf Twitter Verfolgten Aufnahme versprach - "ungeachtet eures Glaubens".