Trumps Kabinett soll "bald" Gestalt annehmen

Das mit Spannung erwartete Kabinett des künftigen US-Präsidenten Donald Trump soll in Kürze Gestalt annehmen. Er werde "bald einige wichtige Entscheidungen über die Leute treffen, die die Regierung bilden werden", kündigte Trump am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter an. Während in den USA die Proteste gegen den Rechtspopulisten andauerten, telefonierte dieser erstmals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie dem französischen Staatschef François Hollande.

Für seine Personalplanungen wolle er den Freitag nutzen, schrieb Trump bei Twitter. Als mögliche Minister des politikunerfahrenen Geschäftsmanns waren in den vergangenen Tagen in US-Medien mehrere Trump-Vertraute gehandelt worden. So wird als möglicher künftiger Außenminister der frühere Sprecher des Repräsentantenhauses, Newt Gingrich, genannt. Er gilt aber auch als denkbare Wahl für das Amt des Stabschefs im Weißen Haus.

Für den Posten des Justizministers wiederum gelten der Gouverneur des Bundesstaates New Jersey, Chris Christie, und der ehemalige Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, als mögliche Anwärter. Auch der republikanische Parteichef Reince Priebus, Trumps Wahlkampfmanagerin Kellyanne Conway, der Finanzchef der Kampagne, Steven Mnuchin, und der frühere Chef des Militärgeheimdienstes DIA, Michael Flynn, wurden in den Spekulationen über die Kabinettsbesetzungen genannt.

Trump hat etwas mehr als zwei Monate Zeit, um sein Kabinett zusammenzustellen. Er wird am 20. Januar vereidigt. Am Donnerstag war der Wahlsieger mit dem scheidenden Präsidenten Barack Obama im Weißen Haus zusammengekommen, um die Amtsübergabe einzuleiten.

Demonstrationen gegen Trump unter dem Motto "Nicht mein Präsident" gab es am Donnerstag (Ortszeit) unter anderem in New York, Chicago, Denver, Dallas und Los Angeles. In Portland griffen Kundgebungsteilnehmer Polizisten mit Wurfgeschossen an, plünderten Geschäfte und zertrümmerten Autoscheiben. Die Polizei beklagte nach den Protesten in Portland im Bundesstaat Oregon "großflächiges kriminelles und gefährliches Verhalten".

Trump reagierte zunächst mit offenem Unverständnis auf die Proteste. Nach der "erfolgreichen Wahlkampagne" sehe er sich nun "professionellen Protestlern" gegenüber, die "von den Medien angestiftet" seien, hieß es in einem Trump-Tweet. Einige Stunden später wurde die Botschaft im Onlinedienst umformuliert. Trump twitterte, die "kleinen Gruppen" der Protestierenden zeigten "Leidenschaft für unser großes Land", schließlich würden "alle zusammenkommen und stolz sein".

Generell gibt es vielerorts Sorge darüber, wohin Trump das Land steuern wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) telefonierte nun erstmals mit dem Immobilienmilliardär. In dem Gespräch habe Merkel Trump zu seinem Wahlerfolg gratuliert und ihm eine Zusammenarbeit angeboten, sagte Vize-Regierungssprecher Georg Streiter in Berlin.

Auch im Gespräch mit Hollande hätten beide Seiten bekräftigt, zusammenarbeiten zu wollen, teilte der Elyséepalast in Paris mit. Bei dem etwa zehnminütigen Gespräch hätten sich die beiden darauf verständigt, "die Positionen zu klären", unter anderem bei den Themen Ukraine, Syrien und dem Pariser Klimaabkommen. Trump hatte im Wahlkampf unter anderem mit einer Aufkündigung des Abkommens gedroht.

Kommende Woche unternimmt Obama seine letzte Europa-Reise als US-Präsident. Nach einem Besuch in Athen wolle er in Berlin nicht nur Merkel, sondern auch Hollande, die britische Premierministerin Theresa May und den italienischen Regierungschef Matteo Renzi treffen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Anschließend reist Obama zum Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) in Peru. Am Rande des Gipfels in Lima wird es auch ein bilaterales Treffen zwischen Obama und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping geben.