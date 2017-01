Trumps Sprecher schickt versöhnliche Töne an die Medien

Nach dem Streit um die Zuschauerzahlen bei der Vereidigung von US-Präsident Donald Trump hat dessen Regierung versöhnliche Signale an die Medien ausgesendet. Trumps Pressesprecher Sean Spicer versicherte am Montag bei seinem zweiten Auftritt vor dem Pressekorps im Weißen Haus, er wünsche sich eine "gesunde Beziehung" zu den Journalisten.

"Unsere Absicht ist niemals, Sie zu belügen", unterstrich Spicer. Er werde den Journalisten die Fakten so präsentieren, "wie ich sie kenne". Zwei Tage zuvor hatte der Sprecher noch in einem vielkritisierten Auftritt an selber Stelle einem Teil der Medien eine "absichtlich falsche" Berichterstattung über Trumps Amtsantritt vorgeworfen.

Dabei bezog er sich unter anderem auf die Größe der während der Vereidigung vor dem Kapitol in Washington versammelten Menschenmenge, die gezielt heruntergespielt worden sei. Offizielle Zahlen zu der am Freitag in Washington versammelten Menge liegen zwar nicht vor. Aufnahmen zeigen aber deutlich, dass wesentlich weniger Menschen teilnahmen als bei der erstmaligen Vereidigung von Trumps Vorgänger Barack Obama vor acht Jahren.

Dennoch bezichtigte auch Trump selber am Samstag während seines Antrittsbesuchs im Hauptquartier des Geheimdienstes CIA einige Medien der bewussten Falschberichterstattung. Spicer sagte dann wenig später in barschem Tonfall vor den im Weißen Haus versammelten Journalisten: "Das war die größte Zuschauerzahl, die jemals einer Amtseinführung beigewohnt hat. Punkt." Die Versuche, die Begeisterung bei Trumps Vereidigung schmälern, seien "beschämend und falsch".

Zwei Tage später sagte Spicer nun, er habe mit seiner Äußerung von der "größten Zuschauerzahl" nicht nur die Menge vor dem Kapitol gemeint, sondern das Publikum am Fernsehen und im Internet eingeschlossen. Zugleich erneuerte der Pressesprecher den Vorwurf, dass viele Medien voreingenommen mit dem neuen Präsidenten und seinem Team umgingen. "Die vorgegebene Erzählweise ist immer negativ. Und das ist demoralisierend."