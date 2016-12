Tsipras verteidigt seinen umstrittenen Kurs in der Schuldenkrise

Bei einem Besuch in Berlin hat der griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras seinen umstrittenen Kurs in der Schuldenkrise verteidigt. Bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte Tsipras am Freitag in Berlin, er wolle die Kanzlerin über die Rückkehr zu positiven Wachstumsraten informieren.

"Unsere Vision ist allerdings, dass dieses Wachstum nicht nur Statistiken und Zahlen betrifft, sondern dass die Wunden der Krise behoben werden können", fügte er hinzu. Dies müsse vor allem denjenigen helfen, "die enorme Opfer erbracht haben, im Namen Europas und im Namen der europäischen Stabilität".

Zwischen Athen und seinen Gläubigern gibt es derzeit wieder Unstimmigkeiten, weil für bedürftige Rentner in Griechenland diese Woche Hilfen in Höhe von 617 Millionen Euro beschlossen wurden. Angekündigt ist auch die Verschiebung der von den Gläubigern verlangten Mehrwertsteuer-Erhöhung auf griechischen Inseln. Wegen dieser Schritte waren am Mittwoch bereits die Griechenland zugesagten Erleichterungen über ein besseres Schuldenmanagement verschoben worden.

Merkel, die seit Jahren zusammen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) auf eine strikte Einhaltung des Sparkurses pocht, ging auf die griechischen Maßnahmen nicht im Einzelnen ein. Sie werde zwar mit Tsipras über die Finanz- und Wirtschaftslage sprechen. Sie hob aber hervor: "Das hier ist nicht der Ort, wo Entscheidungen gefällt werden."

Sie fügte generell hinzu: "Wir haben nicht immer einfache Gespräche gehabt, aber unsere Gespräche sind immer ehrlich, aufrichtig und geprägt davon, dass wir auch Ergebnisse erzielen wollen." Tsipras sagte, "in der Tat" seien die Diskussionen nicht immer einfach gewesen, man könne aber "in den schwierigen Momenten auch stabile Beziehungen aufbauen".

Beide betonten bei der gemeinsamen Pressekonferenz ihr Interesse an einer Umsetzung des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei. "Wir beide werben gemeinsam immer wieder dafür, dass wir zu einer fairen Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU kommen müssen und ein Land wie Griechenland nicht alleine lassen dürfen", sagte die Kanzlerin. Beide Seiten seien auch der Ansicht, dass der Nato-Einsatz gegen Schleuser in der Ägäis ein "wichtiges Element" sei. Die Türkei hatte ein Ende dieses Einsatzes verlangt.

Tsipras sagte mit Blick auf Flüchtlings- und Finanzkrise sowie Sicherheitsfragen: "Unser gemeinsames Ziel ist, uns aus den ganzen Krisen zu befreien, indem wir gleichzeitig eine neue Vision für Europa gestalten." Er hob hervor: "Was wir benötigen ist ein starkes Europa."

Auch das Erstarken rassistischer Bewegungen sei "eine Bedrohung für die Zukunft Europas insgesamt". Der linksgerichtete Regierungschef forderte: "Da müssen wir wirklich dezidiert vorgehen, und zwar alle europäischen Kräfte müssen hier entschieden vorgehen." Er unterstrich, "dass Griechenland nicht Teil mehr der Krise sein soll, sondern Teil der Lösung" - sowohl bei Wirtschaftsfragen als auch bei geopolitischer Stabilität in der Region.