Türkei fordert von US-Justiz die Verhaftung Gülens

Die Türkei hat die US-Justiz offiziell aufgefordert, den islamischen Prediger Fethullah Gülen zu verhaften, den Ankara für den gescheiterten Militärputsch von Mitte Juli in der Türkei verantwortlich macht. Das türkische Justizministerium habe den US-Behörden eine entsprechende Aufforderung wegen "Anordnung und Anführung" des Umsturzversuchs durch Gülen übermittelt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag. Es ist das erste Mal, dass die Türkei offiziell die Verhaftung des in den USA im Exil lebenden Gülen verlangt.

Die Türkei verlangt schon seit längerem die Auslieferung des Predigers, einst ein enger Weggefährte des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und heute dessen Erzfeind. Washington verlangt stichhaltige Beweise für die angebliche Beteiligung des seit 1999 in den USA lebenden Predigers an dem Putschversuch.

Ankara warnte, dass eine endgültige Ablehnung von Gülens Auslieferung die beiderseitigen Beziehungen schwer beschädigen würde. Bei einem Besuch im Nato-Partnerland Türkei im August hatte US-Vizepräsident Joe Biden versichert, dass die USA keinerlei Interesse hätten, "einen Menschen zu schützen, der unserem Verbündeten schadet". Doch müssten rechtsstaatliche Grundsätze eingehalten werden.