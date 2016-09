Türkei gibt grünes Licht für Abgeordneten-Reise nach Incirlik

Die Türkei hat grünes Licht für die Reise von Abgeordneten des Bundestages zur Bundeswehr auf dem türkischen Stützpunkt Incirlik gegeben. Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu begründete dies am Donnerstag in Ankara damit, dass die Bundesregierung dafür "die Bedingungen erfüllt" habe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) begrüßte die Entscheidung der Türkei.

"Sie verstehen, dass sie die Türkei nicht behandeln können, wie sie wollen", sagte Cavusoglu in Ankara mit Blick auf die Bundesregierung. Der türkische Außenminister verwies in diesem Zusammenhang auf die Anfang Juni erfolgte Einstufung der Massaker an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich als Völkermord. Diese Entschließung hatte die Türkei erbost. Die Bundesregierung sei nun den türkischen Forderungen nachgekommen, indem sie erklärt habe, dass die Entschließung nicht rechtlich bindend sei.

"Ich begrüße, dass die türkische Regierung jetzt den Besuchsplänen des Verteidigungsausschusses des deutschen Bundestages zugestimmt hat", erklärte Steinmeier in Berlin. "Mit dieser Entscheidung der türkischen Regierung sind wir ein Stück weiter", fügte er hinzu.

"Es ist ein gutes Zeichen, dass die zuständigen Abgeordneten des Bundestages planmäßig zur Truppe reisen können", äußerte sich auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU). Sie hob hervor, die Bundeswehr leiste "im Auftrag des Parlaments von türkischem Boden aus einen wichtigen Beitrag zum Kampf gegen den IS".

Mitglieder des Verteidigungsausschusses des Bundestages planen vom 4. bis 6. Oktober einen Truppenbesuch in Incirlik. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Karl Lamers (CDU) erklärte dazu laut Bundestag, die Planung der Einzelheiten der Reise werde nun umgehend beginnen.

Die Türkei hatte deutschen Abgeordneten Besuche bei den deutschen Soldaten verweigert, nachdem der Bundestag Anfang Juni die Massaker an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten im Osmanischen Reich als Völkermord eingestuft hatte. Bei diesen Massakern waren während des Ersten Weltkrieges mehr als eine Million Menschen umgekommen. Von armenischer Seite wird allein von mindestens 1,5 Millionen getöteten Armeniern ausgegangen. Die Türkei wehrt sich aber gegen eine Einstufung der damaligen Taten als Völkermord.

Kritisch zu dem Vorgang äußerte sich der Linken-Verteidigungsexperte Alexander Neu, der eine Teilnahme an dem Truppenbesuch zunächst offen ließ. Es sei eine "schwere Entscheidung, da die Bundesregierung diese Reiseerlaubnis durch die faktische Distanzierung von der Armenien-Resolution bei der türkischen Regierung erkauft hat", sagte Neu der Nachrichtenagentur AFP.

"Das ist doch mal eine gute Nachricht", sagte in Berlin dagegen SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Er bekräftigte, deutsche Soldaten könnten nur im Ausland stationiert werden, wenn Abgeordnete sie auch besuchen könnten. "Hätte die Türkei an ihrem Besuchsverbot festgehalten, wäre eine Verlängerung des Bundeswehrmandates undenkbar gewesen", erklärte auch der CDU-Verteidigungspolitiker Christian von Stetten.

In Incirlik sind rund 240 deutsche Soldaten stationiert, die sich unter anderem um die Tornado-Aufklärungsflugzeuge kümmern, die über Syrien im Kampf gegen die Dschihadistenorganisation IS zum Einsatz kommen.