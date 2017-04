Türkische Opposition sieht "Putsch gegen nationalen Willen"

Die türkische Opposition hat der Regierung und der Wahlkommission "einen Putsch gegen den nationalen Willen" vorgeworfen und die Annullierung des Volksentscheids über das Präsidialsystem beantragt. Die oppositionelle CHP reichte am Dienstag bei der Hohen Wahlkommission in Ankara einen entsprechenden Antrag ein. Die EU-Kommission forderte von der Türkei eine "transparente Untersuchung" der Betrugsvorwürfe, EU-Minister Ömer Celik wies dies zurück.

"Am 16. April haben die Regierung und die YSK gemeinsamen einen Putsch gegen den nationalen Willen verübt", schrieb der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu auf Twitter. "Die Zählung der ungestempelten Stimmen ist ein klarer Beweis, dass ein Nein aus der Wahlurne kam. Wir werden nicht stoppen, bevor wir nicht Gerechtigkeit erfahren haben", kündigte er an.

Die Wahlkommission hatte am Sonntag während der laufenden Abstimmung entschieden, dass auch Stimmzettel ohne amtlichen Stempel als gültig akzeptiert würden. Die CHP kritisierte, seit einer Änderung des Wahlgesetzes 2010 sei dies explizit verboten. Die Wahlkommission hatte bei früheren Wahlen Stimmzettel ohne Stempel wiederholt als ungültig gewertet.

Laut dem vorläufigen Ergebnis stimmte am Sonntag eine knappe Mehrheit von 51,4 Prozent für eine umstrittene Verfassungsänderung zur Ausweitung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan.

"Dies war eine Abstimmung ohne Legitimität", sagte der CHP-Vize Bülent Tezcan, nachdem er den Antrag auf Annullierung des Volksentscheids eingereicht hatte. Hunderte Bürger reichten anschließend ebenfalls Beschwerde bei der Wahlkommission an. Auch in Istanbul versammelten sich CHP-Anhänger vor einem Gericht, um ihre Beschwerden einzureichen.

Die Entscheidung der Wahlkommission stieß auch bei der Beobachtermission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) auf Kritik. Die EU-Kommission forderte Ankara am Dienstag zu einer "transparenten Untersuchung" der von den OSZE-Beobachtern festgestellten "mutmaßlichen Unregelmäßigkeiten" auf. Der türkische EU-Minister Celik wies die Äußerungen als "politisch motiviert" zurück. Den Bericht der Wahlbeobachter bezeichnete er als "unbegründet".

Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, "alle müssen das Ergebnis respektieren, einschließlich der größten Oppositionspartei". Es sei falsch etwas zu sagen, "nachdem die Nation gesprochen hat". Erdogan hatte zuvor bereits die Kritik am Wahlablauf zurückgewiesen und die Opposition aufgefordert, die offiziellen Ergebnisse zu akzeptieren.

In Istanbul gingen am Montagabend erneut tausende Menschen aus Protest gegen Erdogan auf die Straße. In den Vierteln Kadiköy und Besiktas, in denen mehr als 80 Prozent mit Nein gestimmt hatten, versammelten sich tausende vorwiegend junge Leute, schlugen auf Pfannen und Töpfe, skandierten Slogans und hielten Schilder mit der Aufschrift "Nein: Wir werden siegen" hoch.

Auch aus anderen Städten wie dem westtürkischen Izmir, Eskisehir und Antalya, in denen es ebenfalls eine Mehrheit für das Nein gegeben hatte, wurden Proteste gemeldet. Laut der Zeitung "Daily News" wurden landesweit 49 Menschen bei Protesten festgenommen. Auch für Dienstagabend waren in Istanbul und Ankara erneut Proteste geplant.

Das Parlament verlängerte unterdessen den seit dem gescheiterten Militärputsch vom 15. Juli geltenden Ausnahmezustand um weitere drei Monate. Der Notstand, der eigentlich am Mittwoch ausgelaufen wäre, wurde bis zum 19. Juli verlängert. Die Regierung hatte sich am Montagabend trotz Kritik der Opposition für die Verlängerung ausgesprochen.

Die Zeitung "Hürriyet" berichtete, es sei eine große Kabinettsumbildung geplant, bei der rund zehn Ressorts neu besetzt werden sollten. Zudem gebe es innerhalb der AKP eine Debatte über vorgezogene Neuwahlen. Ein Parteiflügel wolle Neuwahlen bis spätestens im Frühjahr 2018, während ein anderer Teil die Notwendigkeit von Stabilität betone.