Türkische Regierung setzt 28 gewählte Bürgermeister ab

Nach der Entlassung zehntausender Staatsbediensteter hat die türkische Regierung erstmals gewählte Gemeindevertreter ihrer Ämter enthoben. Wie das Innenministerium am Sonntag mitteilte, wurden insgesamt 28 Bürgermeister unter dem Vorwurf abgesetzt, Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) oder zur Gülen-Bewegung zu unterhalten. Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk äußerte sich besorgt über die Lage in seinem Land.

Das Innenministerium erklärte, 24 der abgesetzten Bürgermeister seien wegen PKK-Kontakten abgesetzt worden, die vier weiteren wegen Verbindungen zur Gülen-Bewegung. Sie seien durch regierungsnahe Beamte ersetzt worden. Die Regierung wandte für die Maßnahme Sondervollmachten unter dem seit dem Putschversuch vom 15. Juli geltenden Ausnahmezustand an.

Viele der abgesetzten Bürgermeister gehören der prokurdischen Oppositionspartei HDP an. Diese verurteilte das Vorgehen gegen die 2014 gewählten Gemeindechefs als "Putsch". Die Regierung erinnere mit ihrem Vorgehen an den Militärputsch von 1980 und ignoriere den Wählerwillen. Nun werde es noch schwerer werden, den Kurdenkonflikt beizulegen. "Die Menschen werden dieser Mentalität nicht nachgeben", fügte die HDP hinzu.

Unter den betroffenen Städten sind einige mit hoher PKK-Aktivität wie Sur, Silvan und Nusaybin. Auch die Bürgermeister der Städte Batman und Hakkari wurden ausgetauscht. Laut dem Innenministerium befanden sich zwölf der abgesetzten Bürgermeister bereits in Haft. Der Konflikt zwischen der türkischen Regierung und der PKK war nach dem Zusammenbruch einer Waffenruhe vor einem Jahr eskaliert.

Der erst seit Anfang September amtierende Innenminister Süleyman Soylu erklärte, es dürfe nicht zugelassen werden, dass "Terroristen" das Sagen in den Rathäusern hätten. Justizminister Bekir Bozdag sagte: "Gewählt zu sein bedeutet nicht, das Recht zu haben, eine Straftat zu begehen." Er warf den Bürgermeistern vor, Gelder an "Terror"-Gruppen geschleust zu haben.

Nach der Bekanntgabe der Maßnahme zogen Demonstranten vor die Rathäuser von Hakkari und Suruc. Sie lieferten sich Zusammenstöße mit Sicherheitskräften. In der Kurdenmetropole Diyarbakir setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben.

Die US-Botschaft in der Türkei zeigte sich "besorgt über die Zusammenstöße im Südosten der Türkei". Sie hob hervor, dass die Türkei das Recht habe, sich "gegen den Terrorismus zu verteidigen", und äußerte die Hoffnung auf baldige Neuwahlen in den betroffenen Städten.

Außer gegen PKK-Anhänger geht die türkische Regierung derzeit massiv gegen Anhänger des islamischen Predigers Fethullah Gülen vor, den Ankara für den Putschversuch verantwortlich macht. Zehntausende Mitarbeiter von Armee, Polizei, Justiz und Regierung sowie Lehrer, Dozenten und Journalisten wurden festgenommen, ihrer Posten enthoben oder versetzt.

Am Samstag nahm die Anti-Terror-Polizei in Istanbul den bekannten Journalisten Ahmet Altan und seinen Bruder Mehmet fest. Medienberichten zufolge stehen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Putschversuch. Demnach geht es um Äußerungen der Brüder in einem der Gülen-Bewegung nahestehenden Sender am Vorabend des Putsches.

Ahmet Altan ist einer der bekanntesten Journalisten der Türkei. Er arbeitete viele Jahre lang als Kolumnist für Zeitungen wie "Hürriyet" und "Milliyet". 2007 gründete er die regierungskritische Zeitung "Taraf", die inzwischen geschlossen wurde. Er hat zudem mehrere Romane geschrieben. Sein Bruder Mehmet ist Autor mehrerer politischer Bücher.

Literaturnobelpreisträger Pamuk kritisierte das Vorgehen der islamisch-konservativen Regierung: "Die Gedankenfreiheit existiert nicht mehr. Wir bewegen uns mit großer Geschwindigkeit von einem Rechtsstaat zu einem Terrorregime", schrieb Pamuk in einem Gastbeitrag für die italienische Zeitung "La Repubblica" vom Sonntag.

"Ich bin voller Wut und äußere meine schärfste Kritik an der Festnahme des Schriftstellers Ahmet Altan, einer der wichtigsten Federn des türkischen Journalismus, und seines Bruders Mehmet Altan, einem renommierten Akademiker und Ökonomen", schrieb Pamuk.