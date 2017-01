Türkische Regierung vermutet Uiguren hinter Anschlag auf Istanbuler Nachtclub

Nach dem Anschlag in Istanbul zur Silvesternacht gilt ein Uigure als Hauptverdächtiger. Der flüchtige Täter gehöre "wahrscheinlich" der turksprachigen zentralasiatischen Minderheit der Uiguren an, sagte Vize-Regierungschef Veysi Kaynak am Donnerstag dem TV-Sender A Haber. Mehrere Uiguren wurden in Istanbul festgenommen. Bei einem Anschlag vor einem Gericht in Izmir wurden zwei Menschen getötet.

Die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, mehrere Uiguren aus der chinesischen Provinz Xinjiang seien in Istanbul von einer Spezialeinheit der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Zuvor seien Hinweise eingegangen, wonach sich Kontaktleute des Attentäters in der Gegend versteckten.

Bereits vor den jüngsten Razzien waren 36 Verdächtige festgenommen worden. Der Hauptverdächtige ist weiterhin auf der Flucht. Er war nach dem Angriff auf den Nachtclub "Reina" mit 39 Toten am frühen Sonntagmorgen entkommen. Zu dem Anschlag hatte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt.

Den Sicherheitsbehörden sei die Identität des Gesuchten und sein mutmaßlicher Aufenthaltsort bekannt, sagte Vize-Regierungschef Kaynak. Vermutlich sei der Täter Mitglied einer gut organisierten Terrorzelle.

Medienberichten zufolge stammt der Täter aus Kirgistan oder Usbekistan. Die meisten Uiguren leben in der nordwestchinesischen Region Xinjiang, größere Gruppen der muslimischen Minderheit leben aber auch in zentralasiatischen Staaten.

Um die Flucht des Hauptverdächtigen aus der Türkei zu verhindern, wurden nach Angaben von Kaynak die Sicherheitsvorkehrungen an den Flughäfen verstärkt. Die Behörden verschärften außerdem die Kontrollen an den Landesgrenzen zu Griechenland und Bulgarien. Mehrere Kontrollposten seien bei Edirne im Westen der Türkei errichtet worden, meldete die Nachrichtenagentur Dogan.

Vier Tage nach dem Anschlag in Istanbul wurde die Türkei derweil von einem weiteren Attentat erschüttert. Bei der Explosion einer Autobombe vor einem Gericht in Izmir im Westen des Landes wurden am Donnerstag zwei Menschen getötet. Es handle sich bei den Opfern um einen Polizisten und einen Gerichtsmitarbeiter, meldete die Nachrichtenagentur Anadolu.

Mehrere Menschen wurden verletzt. Zwei mutmaßliche Täter wurden nach Angaben Kaynaks von der Polizei erschossen, ein weiterer Verdächtiger sei auf der Flucht. Provinzgouverneur Erol Ayyildiz erklärte, erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hinter dem Anschlag stehe.

Im ersten Urteil zu dem gescheiterten Putsch in der Türkei wurden unterdessen zwei Soldaten zu lebenslanger Haft verurteilt. Die beiden Angeklagten seien wegen ihrer Rolle bei dem Umsturzversuch gegen die Führung von Präsident Recep Tayyip Erdogan im Juli vergangenen Jahres verurteilt worden, meldete Anadolu am Donnerstag. Die damals im nordöstlichen Erzurum stationierten Soldaten waren zuvor wegen "Verfassungsbruchs" schuldig gesprochen worden.

Seit dem Umsturzversuch Mitte Juli wurden in der Türkei mehr als 41.000 Verdächtige wegen mutmaßlicher Beteiligung an den Putschplänen oder wegen angeblicher Unterstützung der Gülen-Bewegung festgenommen. Diese macht die türkische Regierung für den Umsturzversuch verantwortlich.

In mehreren türkischen Städten laufen derzeit Prozesse gegen mutmaßliche Putschisten. Kritiker werfen der Regierung vor, den gescheiterten Militärputsch als Vorwand zu nutzen, um ihre Gegner zum Schweigen zu bringen.