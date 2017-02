Türkische Regierungspartei AKP startet ihre Kampagne für Präsidialsystem

In der Türkei hat die islamisch-konservative Regierungspartei AKP ihre Kampagne zum Referendum für das hoch umstrittene Präsidialsystem gestartet. Ministerpräsident Binali Yildirim rief die türkischen Wähler am Samstag vor tausenden Anhängern in Ankara dazu auf, bei der Volksbefragung im April mit "Ja" zu stimmen. Die Reform würde die Türkei "stark" und "dauerhaft stabil" machen.

Kritiker werfen Präsident Recep Tayyip Erdogan vor, durch die Einführung des Präsidialsystems seine Alleinherrschaft zementieren zu wollen. Erdogan wird schon jetzt vorgeworfen, mit seinem autoritären Regierungsstil die Opposition in der Türkei mundtot zu machen. Das Präsidialsystem sieht erweiterte Machtbefugnisse für den Präsidenten vor und unter anderem die Abschaffung des Postens des Ministerpräsidenten.

Die Türken stimmen am 16. April über die umstrittene Verfassungsänderung ab. Umfragen zufolge ist der Ausgang des Referendums bisher offen.