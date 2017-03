Türkischer Außenminister will am Dienstag nach Hamburg kommen

Im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsmitglieder in Deutschland will Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Dienstag nach Hamburg kommen. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei am Sonntag auf AFP-Anfrage. Es sei aber noch unklar, um welche Art von Veranstaltung es sich handele. Die Polizei werde zunächst eine "Lagebewertung" vornehmen. Cavusoglu soll am Mittwoch in Berlin mit Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zusammentreffen.

Bereits für Sonntag wird ein Wahlkampfauftritte des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekci in Köln erwartet, nachdem zuvor ähnliche Veranstaltungen von ihm und Justizminister Bekir Bozdag von kommunalen Behörden abgesagt worden waren. Ankara reagierte empört auf die Verbote, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan warf den deutschen Behörden am Sonntag "Nazi-Methoden" vor.