Türkischer Justizminister kritisiert Merkels Haltung in Streit um Redeauftritte

Im Streit um die Absage von Wahlkampfauftritten hat der türkische Justizminister Bekir Bozdag mit Kritik an Deutschland nachgelegt. Bozdag bemängelte am Samstag, dass sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nicht von der Absage der Ministerauftritte durch die Kommunalbehörden in drei deutschen Städten distanziert habe.

Merkel und Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) hätten von Respekt für die Meinungsfreiheit gesprochen und davon, dass die Genehmigung der Veranstaltungen allein bei den örtlichen Behörden gelegen habe. "Aber wenn man genau hinschaut, haben sie die Entscheidung nicht kritisiert", sagte Bozdag. "Sie haben nicht gesagt, dass die Entscheidung, welche die Behörden getroffen haben, falsch ist."

Kritik richtete Bozdag auch an die Niederlande, deren Regierung am Freitag eine geplante Wahlkampfveranstaltung in Rotterdam mit einem türkischen Minister für nicht erwünscht erklärt hatte. Damit wolle die niederländische Regierung kurz vor der dortigen Wahl um Stimmen werben, was ein "großer Fehler" sei, sagte Bozdag.

Für ihn sei es "sehr klar", dass einige Länder der Europäischen Union gegen die geplante Verfassungsänderung in der Türkei seien, weil sie kein Interesse an einer stabilen und starken Türkei hätten, sagte Bozdag.

Bozdag hätte am Donnerstag bei einer Veranstaltung im baden-württembergischen Gaggenau sprechen sollen, die aber mit Verweis auf Sicherheitsgründe von den dortigen Behörden abgesagt wurde. Ähnliche Absagen gab es in Köln und Frechen.

Auch dort hatten türkische Minister für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei werben wollen. Mitte April findet ein Referendum über die Pläne von Präsident Recep Tayyip Erdogan statt, auch 1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken sind stimmberechtigt.