Türkischer Regierungschef lehnt Änderung von Anti-Terror-Gesetzen ab

Im Streit mit der EU über die Visafreiheit hat der türkische Regierungschef Binali Yildirim die umstrittenen Anti-Terror-Gesetze seines Landes verteidigt. Bei einem Besuch von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) sagte Yildirim am Donnerstag in Ankara, die umstrittenen Gesetze würden nicht wie von der EU gefordert geändert. Schulz sprach von "Differenzen" bei dem Thema, lobte aber insgesamt die Gespräche in der Türkei als "produktiv".

Schulz war der erste EU-Spitzenvertreter, der seit dem gescheiterten Militärputsch in der Türkei Mitte Juli in das Land reiste. Die türkische Führung hatte nach der Niederschlagung der Revolte mangelnde Solidarität seitens der EU und den USA beklagt. Mit Massenverhaftungen und Entlassungen tausender vermeintlicher Regierungsgegner zog sich die Führung in Ankara allerdings den Zorn des Westens zu.

Die EU verlangt im Gegenzug für die Gewährung der Visafreiheit für türkische Staatsangehörige eine Änderung der Anti-Terror-Gesetze. Yildirim sagte dazu bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Schulz, er habe "der Europäischen Union und Schulz klargemacht", dass das unter den gegenwärtigen Umständen nicht möglich sei. Er verwies dabei auf eine Reihe von Anschlägen in der jüngsten Vergangenheit. "Das ist eine Frage von Leben und Tod für uns", sagte Yildirim.

Schulz sagte dazu, es gebe mit der Türkei "nach wie vor Differenzen, insbesondere bei der Visaliberalisierung". Die EU sei außerdem von der Schnelligkeit, mit der tausende Gegner festgenommen worden seien, überrascht gewesen. Viele dieser Fragen seien aber bei den Gesprächen in Ankara geklärt worden.

In seinem offiziellen Twitter-Account sprach Schulz später von "offenen und produktiven" Diskussionen. Er verurteilte demnach den Putschversuch und sagte dem Land weiterhin die Unterstützung der EU für die Demokratie des Landes zu. An der Seite von Yildirim hatte er indes zuvor klargestellt, dass er die Meinungsfreiheit und die Freiheit von Journalisten für einen der "Hauptgradmesser" für Demokratie halte. Über Meinungsverschiedenheiten müsse offen gesprochen werden.

Schulz wollte sich in Ankara auch mit Staatschef Recep Tayyip Erdogan sowie mit Außenminister Mevlüt Cavusoglu treffen. Er kam zudem mit dem Oppositionsführer und Vorsitzenden der säkularen Republikanischen Volkspartei (CHP), Kemal Kilicdaroglu, zusammen.

Die Europäische Union hatte im März mit der Türkei ein Abkommen zum Stopp der über das Mittelmeer eintreffenden Flüchtlinge geschlossen. Darin verpflichtet sich Ankara, Schutzsuchende, die auf irregulärem Weg von ihrem Staatsgebiet nach Griechenland gelangen, wieder zurückzunehmen. Für jeden in die Türkei zurückgebrachten syrischen Flüchtling will die EU einen Flüchtling aus dem Land aufnehmen.

Die Türkei soll außerdem Milliardenhilfen für die Flüchtlinge auf eigenem Territorium sowie Visafreiheit für seine Staatsbürger erhalten. Angesichts der scharfen Anti-Terror-Gesetze, auf deren Grundlage bereits vor dem Putschversuch Regierungskritiker, Oppositionspolitiker, Journalisten und Schriftsteller festgenommen worden waren, kritisieren viele Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen allerdings den Deal und die damit verbundenen Zugeständnisse an Ankara.