Türkischer Regierungschef Yildirim spricht bei Großveranstaltung in Oberhausen

Der türkische Regierungschef Binali Yildirim spricht am Samstag (14.00 Uhr) bei einer Großveranstaltung in Oberhausen zu in Deutschland lebenden türkischen Bürgern. Hintergrund seines umstrittenen Auftritts ist das bevorstehende türkische Referendum über eine Verfassungsänderung, die Präsident Recep Tayyip Erdogan umfassende Vollmachten bringen würde. Deutsche Politiker kritisierten den Auftritt im Vorfeld scharf.

Vor seinem Besuch in der nordrhein-westfälischen Stadt trifft sich Yildirim am Morgen (08.00 Uhr) mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz zu einem bilateralen Gespräch. Die Bundesregierung äußerte vorab die Erwartung, dass bei dem Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten keine innertürkischen Konflikte nach Deutschland getragen würden.