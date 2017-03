Türkischer Wirtschaftsminister Zeybekci bei Kulturveranstaltung in Leverkusen

Der türkische Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci nimmt am Sonntag an einer Kulturveranstaltung (Beginn 16.00 Uhr) in Leverkusen teil. Die Veranstaltung wurde bereits Ende Januar von einem türkischen Verein beantragt, mit einem Konzert soll an einen verstorbenen türkischen Musiker erinnert werden. Zeybekci soll als Ehrengast ein 15-minütiges Grußwort sprechen. Nach Auskunft der Stadt Leverkusen sieht die Polizei keine Sicherheitsgefahren, es gebe somit keine Veranlassung für eine Absage.

Nach Polizeiangaben soll außerdem am Sonntagabend offenbar auch in einem Hotel in der Kölner Innenstadt eine Veranstaltung mit Zeybekci stattfinden. Die Stadtverwaltungen in Köln und Frechen hatten zuvor einen für Sonntagabend geplanten Wahlkampfauftritt des Ministers zum türkischen Verfassungsreferendum abgesagt und damit in Ankara für Verärgerung gesorgt.