Tusk: EU-Gipfel beschließt interne Vorbereitungen für zweite Brexit-Phase

Die EU bereitet sich auf mögliche Verhandlungen über die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit vor. Der EU-Gipfel habe grünes Licht "für interne Vorbereitungen" auf Phase zwei der Gespräche mit London gegeben, teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Freitag in Brüssel mit. Eine Entscheidung dazu soll beim nächsten Gipfel im Dezember fallen.

Die britische Regierung hatte ursprünglich gehofft, schon jetzt in Phase zwei der Verhandlungen über die künftigen Beziehungen und ein mögliches Handelsabkommen überzugehen. Doch für die anderen EU-Staaten fehlten noch ausreichende Fortschritte bei zentralen Austrittsfragen.

Hauptproblem sind die umstrittenen Finanzforderungen der EU an London. Sie werden in Brüssel auf 60 bis 100 Milliarden Euro geschätzt. London hat bisher nur rund 20 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.