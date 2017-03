Tusk gegen den Willen Polens als EU-Ratspräsident wiedergewählt

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben Ratspräsident Donald Tusk gegen den Widerstand seines Heimatlands Polen im Amt bestätigt. Die rechtsnationale polnische Regierung konnte sich auf dem EU-Gipfel in Brüssel mit ihren Einwänden gegen Tusk nicht durchsetzen: Die Abstimmung der EU-Chefs endete am Donnerstag klar mit 27 Stimmen für Tusk. Nur Polen stimmte gegen ihn.

Es war das erste Mal, dass ein EU-Ratspräsident gegen den Willen seiner Heimatregierung gewählt wurde. Tusk bleibt nun bis November 2019 im Amt. Er bedankte sich nach seiner Wahl "für die große Unterstützung in diesen ungewöhnlichen Zeiten". Er wolle "ohne Ausnahme mit allen" EU-Ländern zusammenarbeiten und sei "einem geeinten Europa wirklich verbunden".

Der Streit um die Personalie Tusk überschattete den Gipfel, mit dem die EU nach den Verwerfungen des Brexit-Votums eigentlich Einigkeit demonstrieren wollte. Noch unmittelbar vor Gipfelbeginn hatte sich Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo konfliktbereit gezeigt: Sollten die EU-Partner Polen überstimmen, hätte dies eine "Destabilisierung" der EU zur Folge.

Polens Außenminister Witold Waszczykowski hatte sogar damit gedroht, wegen des Personalstreits den ganzen Gipfel zu blockieren. Unklar blieb bis zum Abend, ob Warschau seine Blockadedrohung wahr macht: Eine EU-Diplomatin wollte nicht ausschließen, dass Polen nun die weiteren Beschlüsse des Gipfels durch ein Veto ausbremst.

Angesichts der Warschauer Konfrontationshaltung gegen Tusk hatten sich zahlreiche EU-Länder vor der Abstimmung demonstrativ zu ihm bekannt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte am Morgen im Bundestag, sie sehe Tusks Wiederwahl "als Zeichen der Stabilität für die gesamte Europäische Union".

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault warf Warschau vor, sich "aus innenpolitischen Gründen" querzustellen. Litauens Präsidentin Dalia Grybauskaite sagte, die EU dürfe sich nicht "zur Geisel der nationalen Politik in Polen" machen lassen.

Die Regierung in Warschau legt Tusk zur Last, sich in die polnische Innenpolitik eingemischt zu haben. Das Zerwürfnis zwischen Tusk und der rechtsnationalen Regierung hat eine lange Vorgeschichte. Tusk, der früher selbst polnischer Ministerpräsident war, entstammt einem anderen Lager als die gegenwärtige Regierung. Diese hatte den Europaabgeordneten Jacek Saryusz-Wolski als Gegenkandidaten aufgestellt.

Polen allein konnte Tusks Wiederwahl indes nicht verhindern. Für die Wahl reichte ein Beschluss mit qualifizierter Mehrheit aus. Szydlo hatte sich in Brüssel aber darauf berufen, es sei eine "Frage des Prinzips", dass ein Ratschef nicht gegen den Willen seiner Heimatregierung gewählt werden dürfe.

Bei dem Gipfel wollten die Staats- und Regierungschefs noch eine Reihe von Beschlüssen verabschieden. Sie müssen im Einvernehmen getroffen werden, Polen könnte sie also blockieren. Geplant waren Gipfelschlussfolgerungen zur Flüchtlingskrise, Verteidigung, zum Westbalkan, zur Wirtschaftspolitik sowie ein klares Bekenntnis zum internationalen Handel vor dem Hintergrund der Abschottungstendenzen der neuen US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Am Freitag stehen beim Gipfel Beratungen über die künftige Ausrichtung der EU nach dem Brexit auf dem Programm. Die Staats- und Regierungschefs bereiten dabei ohne Großbritannien eine Erklärung für ihren Sondergipfel Ende März zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge vor.