Umfrage: Die mittlere Generation blickt zunehmend skeptisch in die Zukunft

Viele Menschen mittleren Alters in Deutschland schätzen die eigenen Lebensverhältnisse gut ein - und blicken dennoch mit wachsender Sorge in die Zukunft. Die Sorgen der "Generation Mitte", der Menschen zwischen 30 und 59 Jahren zugerechnet werden, seien "im Vergleich zum Vorjahr deutlich gewachsen", zitierte die "Passauer Neue Presse" (Donnerstagsausgabe) aus einer Allensbach-Erhebung, die am Donnerstag veröffentlicht werden soll.

Zwar bezeichneten 75 Prozent ihre Lebensqualität als gut oder sehr gut, heißt es in der Umfrage. Dennoch sähen nur noch 43 Prozent dem kommenden Jahr mit Hoffnungen entgegen. 2015 waren es 57 Prozent. Dagegen blickten 42 Prozent eher mit Skepsis ins nächste Jahr, 2015 waren es nur 30 Prozent.

Die Angst vor wachsender Kriminalität und die Sorge vor Altersarmut nahmen bei den Befragten eine wichtige Stellung ein. 60 Prozent fürchteten inzwischen, im Alter Abstriche machen zu müssen - Tendenz steigend. 44 Prozent hätten die Sorge, dass ihr Einkommen in den nächsten Jahren nicht mehr ausreichen könnte.

68 Prozent äußerten den Eindruck, dass die Zahl der Verbrechen in Deutschland allgemein zunimmt. 35 Prozent der Befragten fürchten inzwischen, Opfer eines Einbruchs oder Diebstahls zu werden. Im Vorjahr waren es noch acht Prozent weniger.

Die Zahl derer, die Angst davor haben, Opfer eines Terroranschlags oder eines anderen Gewaltverbrechens zu werden, hat sich dem Bericht zufolge mehr als verdoppelt: Etwa ein Viertel befürchtet dies nun.

Laut der Allensbach-Umfrage veränderten sich auch die Einstellungen der "Generation Mitte" zur Zuwanderung: Früher sei mehr Offenheit für Zuwanderung erkennbar gewesen, nun würden die Risiken stärker gesehen. Die Skepsis über die Integrationschancen von Flüchtlingen sei groß - 67 Prozent hielten diese für "weniger oder gar nicht gut". Dagegen wurde die Integration von bereits länger in Deutschland lebenden Migranten als weit überwiegend positiv bewertet.