Umfrage: Jeder zweite Deutsche gegen weitere Amtszeit Merkels

Jeder zweite Deutsche ist einer Umfrage zufolge gegen eine vierte Amtszeit von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr. In einer von der "Bild am Sonntag" veröffentlichten Emnid-Umfrage gaben 50 Prozent der Befragten an, dass sie dies nicht wollen. Dagegen wünschen sich 42 Prozent der Bürger, dass die Kanzlerin noch einmal antritt.

Unter den Unionsanhängern sind 70 Prozent für eine weitere Amtszeit und nur 22 Prozent dagegen. Merkels Sympathiewerte verschlechterten sich laut dem Bericht leicht im Vergleich zum Ende des vergangenen Jahres. Im November hatten sich in einer BamS-Umfrage noch 45 Prozent für eine weitere Amtszeit ausgesprochen und 48 Prozent dagegen. Für die aktuelle Umfrage wurden 501 Menschen befragt.