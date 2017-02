Umfragehoch von Schulz lässt Nervosität in der Union steigen

Das anhaltende Umfragehoch der SPD und ihres designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz führt in der CDU/CSU offensichtlich zu steigender Nervosität. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) rief zu einer härteren Gangart gegenüber den Sozialdemokraten auf. Wie auch andere Unionspolitiker drängte er auf massive Steuersenkungen, die möglichst noch vor der Wahl auf den Weg gebracht werden sollten.

Statt der SPD hinterherzulaufen, müsse die Union "eigene bürgerliche Konzepte präsentieren", forderte Söder nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" vom Montag am Rande eines Parteitreffens am Wochenende. Daher werde er Steuersenkungen und eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags "schneller als geplant doch noch einmal diskutieren" – also noch vor der Bundestagswahl. Erst im Januar war Söder den Angaben zufolge mit einem Vorstoß für Steuerentlastungen vor der Wahl gescheitert – unter anderem am Widerstand von CSU-Chef Horst Seehofer.

"Alle, die gesagt haben, es sei ein Strohfeuer, sind ein Stück widerlegt", warnte Söder vor Hoffnungen, das SPD-Umfragehoch könne von nur kurzer Dauer sein. Von einem "Zufallsstolperer" könne keine Rede sein. "Ich glaube, es wird nicht reichen zu sagen, was man in der Vergangenheit gut gemacht hat", fügte er hinzu. Stattdessen sei es wichtig, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) zusätzliche "Motivationsarbeit für die Basis" leiste.

Eine große Steuerreform "mit dem klaren Ziel, die unteren und mittleren Einkommen zu entlasten", forderte der Chef der CDU/CSU-Mittelstandsvereinigung, Carsten Linnemann (CDU). Die jährliche Entlastung solle dabei bei "mindestens 20 Milliarden Euro, eher bei 30 Milliarden Euro pro Jahr" liegen, sagte er weiter der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" vom Montag. Darüber hinaus solle der Solidaritätszuschlag in zwei bis drei Schritten bereits bis zum Ende der nächsten Legislaturperiode komplett abgebaut werden.

Auch CSU-Landesgruppen-Chefin Gerda Hasselfeldt forderte im selben Blatt "eine große Steuerreform mit Steuerentlastungen, von denen alle Bürger profitieren, insbesondere Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen". Sie drängte ebenfalls auf eine schrittweise Abschaffung des Solidaritätszuschlags.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hält bisher Entlastungen von jährlich 15 Milliarden Euro für finanzierbar. Den Solidaritätszuschlag will er in zehn Jahresschritten von 2020 bis 2030 abbauen.

Linnemann brachte zusätzlich eine Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung ins Gespräch. Der Satz könnte bereits 2018 von derzeit 3,0 auf 2,7 Prozent der Brutto-Monatsgehälter sinken, sagte er der "Rheinischen Post".

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) warf Schulz in der "Augsburger Allgemeinen" vom Montag vor, er schade mit seinem Abrücken von der Agenda 2010 der Wirtschaft in Deutschland. Offensichtlich wolle Schulz diese "mit aller Kraft ins europäische Mittelmaß führen".

Schulz will die Agenda 2010 zwar nicht aufgeben, plant aber Korrekturen. So sollen die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I verlängert und befristete Arbeitsverhältnisse eingeschränkt werden.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht rief Schulz zu einer kompletten Abkehr von den Agenda-Reformen auf. Dies könne unverzüglich umgesetzt werden, sagte sie in der "Passauer Neuen Presse" mit Blick auf die derzeitige rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag.