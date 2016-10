UN-Generalsekretär Ban bietet sich als Vermittler im Kaschmir-Konflikt an

Nach der gefährlichen Eskalation im Kaschmir-Konflikt hat sich UN-Generalsekretär Ban Ki Moon als Vermittler angeboten. Ban stehe zur Verfügung, wenn dies von beiden Seiten akzeptiert werde, erklärte sein Sprecher am Freitag in New York. Er rief die Konfliktparteien zur sofortigen "Deeskalation der Lage" auf. Während Pakistan indische Filme verbot, gab es an der Grenze erneut Schusswechsel zwischen Soldaten beider Länder.

Die Spannungen zwischen den beiden Erzfeinden waren nach einem tödlichen Rebellenangriff auf ein indisches Militärlager in Kaschmir stark gestiegen. Die pakistanische UN-Botschafterin Maleeha Lodhi sprach bei einem Treffen mit Ban am Freitag von einem "gefährlichen Moment für die Region". Sie bat den UN-Generalsekretär um eine "entschlossene Intervention", um die Situation zu entschärfen.

Indien hatte am Donnerstag erklärt, in Kaschmir mehrere Stellungen der Rebellen auf der pakistanischen Seite der Demarkationslinie angegriffen zu haben. Obwohl es an der Grenze immer wieder Schusswechsel gibt, ist der Einsatz von Bodentruppen auf gegnerischem Gebiet selten. Am Samstag reiste der indische Armeechef General Dalbir Singh ins Hauptquartier des Kommandos Nord, um an dem Einsatz beteiligten Soldaten zu gratulieren.

Indien reagierte mit der Kommandoaktion auf einen Überfall von Rebellen auf einen indischen Militärstützpunkt in Kaschmir mit 19 Toten. Der indische Regierungschef Narendra Modi warf Pakistan nach dem Angriff vor, "Terrorismus in alle Ecken" zu exportieren. Pakistans Premierminister Nawaz Sharif wiederum bezeichnete den indischen Militäreinsatz von Donnerstag als "offene Aggression".

Am Samstag gab es an der Demarkationslinie in Kaschmir erneut einen Schusswechsel. Pakistanische Soldaten reagierten nach Armeeangaben auf einen "grundlosen" Beschuss von indischer Seite. Ein indischer Behördenvertreter sagte, der Beschuss sei von pakistanischer Seite gekommen. Zwar gab es keine Opfer, doch verstärkte der Vorfall die Sorge von Dorfbewohnern in Grenznähe vor einer Ausweitung des Konflikts.

Bereits nach dem Militäreinsatz am Donnerstag evakuierte Indien mehrere Dörfer entlang der Grenze aus Angst vor Vergeltungsangriffen. Ein AFP-Reporter berichtete, im Dorf Naushera Dhalla seien von den 4500 Einwohnern nur einige Männer zurückgeblieben, um das Land zu bewachen. Das Dorf war auch 1971 evakuiert worden, als es zwischen den verfeindeten Bruderstaaten letztmals zum offenen Krieg gekommen war.

Seit der Tötung eines Separatistenführers durch indische Soldaten im Juli ereignen sich in Kaschmir regelmäßig Zusammenstöße. Dabei wurden mehr als 80 Menschen getötet. Trotz einer Ausgangssperre gibt es weiter Unruhen. Das Auswärtige Amt riet von "nicht unbedingt notwendigen Reisen in die unmittelbare Grenzregion zu Pakistan" sowie nach Kaschmir einschließlich der Regionalhauptstadt Srinagar ab.

Die mehrheitlich von Muslimen bewohnte Bergregion ist seit einem Krieg 1947 zwischen Indien und Pakistan geteilt, wird aber bis heute von beiden Staaten vollständig beansprucht. Seit 1989 kämpfen mehrere Rebellengruppen teils für die Unabhängigkeit Kaschmirs, teils für den Anschluss an Pakistan. Die indische Armee hat hunderttausende Soldaten in der Himalaya-Region stationiert, was den Unmut der Bevölkerung nährt. Die beiden Atommächte Pakistan und Indien führten bereits drei Kriege um Kaschmir.

Der jüngste Konflikt ließ auch die Filmindustrie nicht unberührt. Nachdem der indische Verband der Filmproduzenten IMPPA pakistanische Schauspieler und Techniker die Arbeit in den Filmstudios von Bollywood verboten hatte, wurden in Pakistan alle indischen Filme aus den Kinos verbannt. Trotz der Rivalität der beiden Länder sind Bollywood-Filme sehr populär in Pakistan, und viele pakistanische Stars spielen in indischen Filmen mit.