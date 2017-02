UN-Gesandter: Russland fordert Syrien zu Einstellung von Luftangriffen auf

Vor Beginn der neuen Friedensgespräche in Genf hat die russische Regierung die verbündete Führung in Syrien zur Einstellung der Luftangriffe aufgefordert. Während der Verhandlungen in der Schweiz solle "der syrische Himmel ruhig bleiben", sagte der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, am Mittwoch in Genf. Russland habe dieses Anliegen formell d bei der syrischen Regierung eingereicht.

De Mistura äußerte sich nach der Sitzung einer Arbeitsgruppe, die die am Donnerstag beginnende Verhandlungsrunde vorbereiten sollte. Der UN-Gesandte dämpfte dabei die Hoffnungen auf ein rasches Ergebnis der Verhandlungen. "Ich erwarte keinen Durchbruch", sagte er. Er hoffe aber, dass die neue Verhandlungsrunde den Weg für weitere Gespräche über eine politische Lösung des Konflikts ebne.

Unter Schirmherrschaft der UNO unternehmen die Konfliktparteien ab Donnerstag einen neuen Versuch zur Beilegung des Konflikts. Delegationen der syrischen Regierung von Präsident Baschar al-Assad sowie der Rebellen kommen in Genf zu neuen Friedensgesprächen zusammen.

Seit dem Scheitern der vorangegangenen UN-vermittelten Gesprächsrunde im April 2016 hat sich das Kräfteverhältnis zu Ungunsten der Aufständischen verändert: So eroberten die von Russland unterstützten Regierungstruppen kürzlich die Metropole Aleppo zurück.