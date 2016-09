UN-Gesandter fordert von Damaskus sofortigen Zugang für Hilfskonvois nach Syrien

Drei Tage nach Beginn der jüngsten Waffenruhe in Syrien haben die Vereinten Nationen von der Regierung sofortigen Zugang für die weiter blockierten Hilfskonvois gefordert. Damaskus müsse umgehend Briefe ausstellen, die der UNO freien Zugang zu umkämpften Gebieten garantieren, sagte der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura am Donnerstag. Russland warf derweil den USA vor, ihre Verpflichtungen zur Waffenruhe nicht zu erfüllen.

Die Feuerpause soll die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter an die notleidende Bevölkerung in Aleppo und anderen belagerten Städten und Gebieten erlauben. Trotz der weitgehenden Einstellung der Kämpfe konnten bisher keine Hilfskonvois in die von den Rebellen gehaltenen Viertel im Osten Aleppos gelangen. Dort leben rund 250.000 Menschen unter der Belagerung der Regierungstruppen.

"Was nutzt die Verlängerung der Waffenruhe, wenn wir weiter belagert sind?", fragte der Einwohner Abu Ibrahim, dessen Viertel zuletzt am 7. Juli internationale Hilfsgütern erhielt. "Vorher starben wir im Bombenhagel, heute sterben wir an Hunger."

De Mistura sagte, auch Russland sei "enttäuscht" darüber, dass Damaskus nicht die erforderlichen Genehmigungen erteile. Allerdings gelte dies nicht für Aleppo, da es dort ausreiche, dass die UNO die Regierung über die Entsendung von Hilfskonvois über die Straße von Castello informiere. Zuvor müsse sich aber die syrische Armee wie vereinbart von der Straße zur türkischen Grenze zurückziehen, sagte de Mistura.

Ein Hilfskonvoi aus 20 Lastwagen für Aleppo überquerte am Donnerstag immerhin die türkische Grenze, wartete aber weiter in einer Pufferzone zwischen der Türkei und Syrien. Der UN-Hilfskoordinator Jan Egeland sagte, sie hofften auf eine Auslieferung der Hilfsgüter am Freitag. Sobald die syrische Armee sich von der Straße nach Aleppo zurückgezogen hat, sollen die Lastwagen in den Osten der Stadt fahren.

Die russische Armee beschuldigte derweil die USA, die Waffenstillstandsvereinbarung nicht zu erfüllen. Der Militärsprecher Igor Konaschenkow warf der US-Regierung vor, "rhetorischen Nebel" zu verbreiten, um "zu verdecken, dass sie nicht ihren Teil der Verpflichtungen erfüllt". Konaschenkow betonte, die USA müssten "an erster Stelle die Gruppen der moderaten Opposition von den Terroristen trennen".

Die nach langen Verhandlungen am Freitagabend getroffene Vereinbarung zwischen Moskau und Washington sieht vor, dass die USA auf die von ihnen unterstützten Rebellen einwirken, sich von den Dschihadistengruppen Fateh-al-Scham-Front und Islamischer Staat (IS) zu distanzieren, die von der Waffenruhe ausgenommen sind. Mehrere Rebellenmilizen arbeiten eng mit der Fateh-al-Scham-Front zusammen.

Die landesweite Feuerpause zwischen Rebellen und Regierungstruppen war am Montagabend für zunächst 48 Stunden in Kraft getreten. Am Mittwochabend sprachen sich die USA und Russland für eine Verlängerung um 48 Stunden aus. Hält die Waffenruhe eine Woche, wollen die USA und Russland ihre Angriffe auf die Dschihadisten koordinieren, doch besteht große Skepsis, dass es so weit kommt.

Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault rief die USA auf, "schnell" ihre Verbündeten über die bisher geheimen Details der geplanten Kooperation mit den Russen zu informieren. Ein geeigneter Zeitpunkt sei die UN-Generalversammlung in New York kommende Woche, sagte Ayrault. Er mahnte, es müsse genau zwischen Dschihadisten und moderaten Rebellen unterschieden werden.

Konaschenkow warf den von den USA unterstützten Rebellen vor, "ihre Angriffe auf Wohnviertel" zu verstärken, während die Regierungstruppen die Feuerpause einhielten. Allgemein war es am Donnerstag aber ruhig. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte am Mittwoch erklärt, ihr sei seit Montagabend kein einziger Toter gemeldet worden.