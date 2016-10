UN-Rettungsaktion für Zivilisten in Aleppo aus Sicherheitsgründen verschoben

Die Lage in der umkämpften syrischen Stadt Aleppo bleibt auch am zweiten Tag der Feuerpause prekär. Die UNO hat die für Freitag geplante Rettung von Verletzten und Kranken aus Sicherheitsgründen verschoben. In Brüssel gelang es den Staats- und Regierungschefs der EU bei einem Gipfel nicht, sich auf konkrete Sanktionsdrohungen gegen Syrien und Russland zu einigen. Moskau verlängerte die Waffenruhe unterdessen bis Samstagabend.

Die Rettung von Hilfebedürftigen habe am Freitagmorgen "leider nicht wie vorgesehen beginnen" können, da die dafür nötigen Sicherheitsbedingungen nicht erfüllt gewesen seien, erklärte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (Ocha) in Genf. In Aleppo gilt seit Donnerstagmorgen täglich eine elfstündige humanitäre Feuerpause. Sie war unter anderem dazu gedacht, Verletzte und Kranke aus Aleppo in Sicherheit zu bringen.

Die russische Regierung verlängerte die Waffenruhe am Freitag um weitere 24 Stunden. Sie endet nun am Samstagabend um 19.00 Uhr (Ortszeit, 18.00 Uhr MESZ). Bislang wurde die Feuerpause weitgehend eingehalten. Syrischen Staatsmedien zufolge wurden beim Beschuss durch Rebellen am Freitag im Westen von Aleppo ein Mensch getötet und und drei weitere verletzt.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow beschuldigte die Rebellen, die den Osten Aleppos kontrollieren, die Waffenruhe verletzt und eine Rettung der Bevölkerung verhindert zu haben. Am Freitag sagte er bei einer Pressekonferenz, Russland sei "sehr besorgt", dass sich die islamistische frühere Al-Nusra-Front weigere, die Stadt zu verlassen. Die Gruppe, die sich mittlerweile Fateh al-Scham nennt, und ihre Verbündeten "untergraben die Bemühungen der UNO", Hilfslieferungen nach Aleppo zu bringen, sagte Lawrow.

Der russischen Armee zufolge wurden in der syrischen Metropole acht humanitäre Fluchtkorridore eingerichtet - sechs für Zivilisten, die Aleppo verlassen wollen, und zwei für sich ergebende Rebellen. Allerdings hätten bis Freitagmorgen weder Zivilisten noch Aufständische die Fluchtwege aus Ost-Aleppo genutzt, erklärte die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Ein AFP-Reporter beobachtete an einem Kontrollpunkt im Westen der Stadt, der von den Regierungstruppen gehalten wird, ebenfalls keine Fluchtbewegungen.

Seit Anfang Juli wurde Aleppo nicht mehr mit Hilfslieferungen versorgt - die Vorräte reichen der UNO zufolge nur noch bis Monatsende. Die syrische Opposition kritisierte, dass sich die UNO eher darauf konzentriere, Menschen aus Aleppo wegzubringen, statt sie zu versorgen, damit sie bleiben könnten. Damit spielten die Vereinten Nationen der syrischen Führung in die Hände, die "Aleppo leeren" wolle, erklärten die Freie Syrische Armee und die Syrische Nationale Koalition.

Der UN-Menschenrechtsbeauftragte Zeid Ra'ad Al Hussein sprach von "historischen Verbrechen" in Aleppo. In einer Sondersitzung beschloss der UN-Menschenrechtsrat am Freitag eine Untersuchung zur Gewalt in der umkämpften Stadt. Das Gremium verurteilte die Offensive der Regierungstruppen sowie die "Terrorakte" von Islamisten in Aleppo. Seit September versucht die syrische Führung mit Hilfe Russlands die Stadt vollständig zurückzuerobern. Seitdem wurden nach UN-Angaben fast 500 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt.

Der EU-Gipfel in Brüssel verurteilte die Angriffe auf Zivilisten durch das "syrische Regime und seine Verbündeten, einschließlich Russland, scharf". Bei einer Fortsetzung der "Gräueltaten" ziehe die EU "alle verfügbaren Optionen" in Betracht, hieß es in der Gipfelerklärung in der Nacht zum Freitag. Im Entwurf war allerdings noch ausdrücklich mit "Sanktionen" gegen alle Unterstützer der syrischen Regierung und damit auch gegen Russland gedroht worden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hält EU-Sanktionen wegen der Luftangriffe Russlands in Syrien aber weiter für möglich. "Die Optionen liegen auf dem Tisch", sagte sie am Freitag zum Abschluss des EU-Gipfels in Brüssel. Sie habe "keinen Zweifel", dass die EU bei anhaltenden Bombardierungen "auch wieder darauf zurückkommen" werde.