UN-Sicherheitsrat befasst sich mit Gewalteskalation in Syrien

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich am Mittwoch (15.00 Uhr MESZ) mit der jüngsten Gewalteskalation in Syrien. An der Sitzung in New York wollen die Außenminister der USA und Russlands, John Kerry und Sergej Lawrow, teilnehmen. Die beiden Minister waren bereits am Dienstag beim Treffen der internationalen Syrien-Unterstützergruppe zusammengekommen, um über die Wiederherstellung der von ihnen ausgehandelten Waffenruhe zu beraten.

Die Waffenruhe war am Montag von der syrischen Armee aufgekündigt worden, seither entbrannten die Kämpfe mit voller Wucht. Nach dem Beschuss eines humanitären Konvois mit zahlreichen Toten stellte die UNO ihre Hilfslieferungen vorerst ein. Am Rande der dieswöchigen UN-Generaldebatte wird in diversen Treffen über den Syrien-Konflikt beraten.