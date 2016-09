UN-Sicherheitsrat verurteilt neuen Raketentest Nordkoreas

Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas "scharf verurteilt". Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte das Gremium am Dienstag in New York. Darin werden der Führung in Pjöngjang zudem "weitere bedeutende Maßnahmen" angedroht.

Die Erklärung wurde vom Sicherheitsrat einstimmig beschlossen, also auch von Nordkoreas traditionellem Verbündeten China mitgetragen. In ihr wird der neuerliche Raketentest als "Verstoß gegen die internationalen Verpflichtungen Nordkoreas und gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates" bezeichnet.

Nordkorea hatte die Weltgemeinschaft ausgerechnet während des G20-Gipfels in China mit einem neuen Raketentest provoziert. Nach Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums feuerte das international isolierte Land am Montag drei ballistische Raketen ins Japanische Meer ab.

Schon in der Vergangenheit hatte Pjöngjang immer wieder mit Nuklear- und Raketentests gegen Auflagen der UNO verstoßen. Im Januar zündete Pjöngjang nach eigenen Angaben eine Atombombe zu Testzwecken. Dem schlossen sich eine Reihe von Raketentests an. Der UN-Sicherheitsrat beschloss deshalb bereits Anfang März die bislang schärfsten Sanktionen gegen das isolierte kommunistische Land.