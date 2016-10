UN-Syriengesandter bietet Al-Nusra bei Verlassen von Aleppo persönliches Geleit

Im Bemühen um einen Ausweg aus der Katastrophe von Aleppo hat der UN-Syriengesandte Staffan de Mistura einen ungewöhnlichen Vorstoß gewagt. Er bot am Donnerstag den Kämpfern der einstigen Al-Nusra-Front persönliches Geleit an, sollten die Extremisten den Ostteil von Aleppo verlassen. Von Damaskus und Moskau erhofft er sich in diesem Fall ein Ende der Luftangriffe auf Ost-Aleppo. Die Regierungstruppen gewannen in Aleppo weiter an Boden.

De Mistura warnte eindringlich davor, dass der Osten von Aleppo "in zwei, maximal zweieinhalb Monaten komplett zerstört" sein werde, sollte die von Russland unterstützte syrische Führung ihre Angriffe in dieser Härte fortsetzen. Es gehe vor allem um die Altstadt, sagte de Mistura in Genf. "Tausende syrische Zivilisten werden getötet werden", mahnte er.

Die syrische Führung hatte nach dem Scheitern einer Feuerpause im September eine Großoffensive auf Aleppo gestartet, um die ganze Stadt zurückzuerobern. Den Ostteil der Stadt beherrschen gemäßigte und extremistische Aufständische, den Westen kontrollieren Regierungstruppen. Russland warf in der Vergangenheit wiederholt den USA vor, den früheren Al-Kaida-Verbündeten Al-Nusra zu schonen.

De Mistura sagte an die rund 900 Kämpfer der Al-Nusra-Front gerichtet, die sich mittlerweile Fateh al-Scham-Front nennt: "Wenn ihr euch dafür entscheidet, in Würde und mit euren Waffen zu gehen, bin ich persönlich bereit, euch zu begleiten." Damaskus und Moskau bat er, in diesem Fall die Bombardierungen auszusetzen. Die UNO erhofft sich davon aber auch, eingeschlossene Zivilisten zu erreichen, die dringend Hilfe brauchen.

Seit dem Beginn der Offensive auf Aleppo wurden nach UN-Angaben mehr als 370 Menschen getötet und rund 1300 weitere verletzt. Zwar erklärte die syrische Armee am Mittwoch überraschend, die Zahl ihrer Angriffe auf Aleppo zu reduzieren. Die Armeeführung verwies dabei auf die "Erfolge unserer Streitkräfte in Aleppo".

Allerdings werteten Experten diesen Vorstoß als Trick: "Das Regime und seine Verbündeten haben entschieden, so viel wie möglich von Ost-Aleppo zurückzuerobern und sie machen Fortschritte dabei", sagte Emile Hokayem vom International Institute for Strategic Studies. "Das ist ein PR-Gag." Der Syrien-Experte Thomas Pierret wertete die Ankündigung als Versuch, den internationalen Druck auf Damaskus zu verringern.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte rückten die Regierungstruppen am Mittwoch vom Stadtzentrum von Aleppo in das nördliche Viertel Bustan al-Bascha vor, das seit 2013 von Rebellen kontrolliert wird. Die oppositionsnahe Organisation sprach von "schweren Gefechten", wenngleich es auch keine Luftangriffe gebe.

Bei einem Anschlag im syrisch-türkischen Grenzgebiet wurden unterdessen laut der Beobachtungsstelle mindestens 29 Rebellen getötet und 20 weitere verletzt. Die türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Explosion am Grenzübergang Atme habe sich während eines "Wachwechsels" der Rebellenkämpfer ereignet. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Anschlag für sich.

Trotz des Abbruchs der Syrien-Gespräche zwischen den USA und Russland gingen die diplomatischen Bemühungen weiter. US-Außenminister John Kerry telefonierte am Mittwoch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow, Frankreichs Außenminister Jean-Marc Ayrault besuchte am Donnerstag Moskau und wurde am Freitag in Washington erwartet, um für einen französischen Resolutionsentwurf im UN-Sicherheitsrat zu Syrien zu werben.

Wie Lawrow mitteilte, reist der russische Präsident Wladimir Putin zudem am 19. Oktober nach Frankreich. Bei einem Treffen mit Präsident François Hollande werde es auch um den Syrien-Konflikt gehen, sagte er in Moskau an der Seite von Ayrault.