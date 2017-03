Unbekannte beschädigen Trump-Golfclub in Kalifornien

Umweltaktivisten haben eine Golfanlage von US-Präsident Donald Trump in Kalifornien beschädigt. In der Nähe eines der Löcher schnitten sie eine Botschaft in den Rasen, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Video, das die Gruppe der Zeitung "Washington Post" zusandte, ist die Botschaft aus rund zwei Meter langen Buchstaben zu sehen: "Keine Tiger mehr. Keine Wälder mehr."

Die Täter bezeichneten sich als "anonymes Kollektiv von Umweltaktivisten". Sie erklärten, ihre Aktion richte sich gegen Trumps "unverhohlene Missachtung der Umwelt". In dem Video ist zu sehen, wie vier Menschen über den Zaun von Trumps National Golf Club in Rancho Palos Verdes südlich von Los Angeles klettern und dann mit Gartengeräten den Rasen bearbeiten.

Der Club ist wegen seiner spektakulären Ausblicke auf den Pazifischen Ozean berühmt und wurde bereits als Kulisse für mehrere Filme verwendet.