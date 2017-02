Unfall mit sechs Verletzten bei Sambaschulen-Wettbewerb beim Karneval in Rio

Ein Unfall mit mehreren Verletzten und Regen haben den Auftakt der Paraden der Sambaschulen in der brasilianischen Karnevalshochburg Rio de Janeiro überschattet. Als am Sonntagabend der letzte Wagen der Sambaschule Paraíso do Tuiuti ins Sambodrom fuhr, wurden sechs Zuschauer von dem Gefährt erfasst. Offenbar fuhr der Wagen zu dicht an einen Zaun heran, wie Fernsehbilder zeigten. Laut einem Feuerwehrsprecher erlitten zwei Menschen schwere Verletzungen. Der Fahrer des Wagens habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Die Schule Paraíso do Tuiuti hatte die Parade bei Nieselregen gegen 22.00 Uhr (Ortszeit) mit einer Hommage an die Revolution des brasilianischen Gesangs durch berühmte Sänger und Musiker wie Gilberto Gil und Caetano Veloso Ende der 60er Jahre eröffnet. Sie bot ein farbenfrohes Spektakel zu Füßen von zwei großen Tukanen, gefolgt von einer Gruppe als indianische Krieger verkleideter Tänzer - wobei der feine Regen der roten Körperbemalung zu schaffen machte.

Insgesamt traten in der Nacht zum Montag sechs Sambaschulen im Wettbewerb um den Titel der besten Schule gegeneinander an. Rund 70.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel im Sambodrom, weitere Millionen Menschen am Fernseher. Der Umzug jeder Schule dauert 75 Minuten. Am Montagabend folgen weitere sechs Schulen beim selbsternannten "größten Spektakel der Erde".