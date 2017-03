Ungarns Parlament stimmt für Festsetzung der Flüchtlinge im Land

Ungarn verbietet Asylbewerbern künftig, sich frei im Land zu bewegen. Eine breite Mehrheit der Abgeordneten im Parlament in Budapest verabschiedete am Dienstag ein Gesetz, wonach Flüchtlinge künftig in "Transitzonen" in Grenznähe festgesetzt werden sollen - bis über ihren Asylantrag entschieden wurde. Die ungarische Regierung verteidigt ihr Vorgehen mit dem Hinweis, sowohl ungarische als auch EU-Bürger insgesamt würden damit besser vor möglichen Anschlägen geschützt.

Von dem Gesetz betroffen sind alle neu ins Land kommenden sowie die bereits in Ungarn lebenden Flüchtlinge. Sie sollen nun in Containerdörfern an der südlichen Grenze Ungarns zu Serbien festgehalten werden. Dazu sollen Schiffscontainer in die Transitzonen verlegt werden, die als Unterkünfte dienen sollen.

Den Flüchtlingen wird es mit der neuen Regelung unmöglich, sich in Ungarn frei zu bewegen oder das Land zu verlassen, so lange ihr Asylverfahren läuft. Lediglich eine Rückkehr über die Grenze nach Serbien ist möglich.

Ungarns rechtspopulistischer Regierungschef Viktor Orban verfolgt eine Politik der strikten Abschottung gegenüber Flüchtlingen. Er nimmt dabei auch bewusst Konflikte mit der EU in Kauf, der die harte Linie der Regierung in Budapest zu weit geht.

Mit dem Parlamentsvotum vom Dienstag wurde eine Praxis wieder eingeführt, die Ungarn 2013 unter dem Druck von EU, UNO und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ausgesetzt hatte.

Orban begründete die Wiedereinführung mit von Migranten verübten Anschlägen in Europa in jüngster Zeit. Sowohl ungarische als auch EU-Bürger insgesamt würden mit der Festsetzung der Flüchtlinge besser geschützt, heißt es von Seiten der Regierung in Budapest.

In der Vergangenheit hätten Flüchtlinge die bestehenden Regeln ausgenutzt und Ungarn verlassen, bevor über ihre Asylanträge entschieden worden sei. Damit sei das Risiko von Anschlägen in der EU gestiegen.

"Jegliche gesetzlichen Regelungen, die Terrorakte erleichtern, müssen im Interesse unserer eigenen Selbstverteidigung geändert werden", hatte Orban im Januar erklärt. Orban, der als Bewunderer von US-Präsident Donald Trump gilt, hatte in der Vergangenheit auch erklärt, der große Andrang muslimischer Flüchtlinge nach Europa sei ein Sicherheitsrisiko und gefährde die christliche Kultur und Identität Europas.

2015 baute Ungarn an der Grenze zu Serbien und Kroatien einen Stacheldrahtzaun, tausende Flüchtlinge wurden wegen "illegalen Grenzübertritts" ausgewiesen, einige sogar inhaftiert. Nach und nach wurden Flüchtlingsheime geschlossen, derzeit gelangen nur noch wenige Asylsuchende in die bestehenden Transitzonen. Nach Angaben aus Budapest wurden in diesem Jahr in Ungarn bislang rund tausend Asylanträge gestellt.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte im Februar erklärt, die neuen Regelungen in Ungarn missachteten EU-Richtlinien, wonach niemand auf Grundlage eines Asylgesuchs festgesetzt werden darf. Die Organisation warnte, dass auch alte und kranke Menschen sowie Familien mit Kindern festgehalten werden könnten.