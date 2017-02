Union mauert gegen Vorstoß für Griechenland-Hilfen ohne den IWF

In der Union sind Überlegungen für die Fortsetzung der Griechenland-Hilfen ohne den Internationalen Währungsfonds (IWF) auf breite Ablehnung gestoßen. "Wir bestehen auf den Zusagen. Und der Internationale Währungsfonds muss an Bord bleiben", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) dem "Focus". "Sonst können wir keine weiteren Hilfen genehmigen."

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte in ihrer Donnerstagsausgabe berichtet, in der Union wachse die Bereitschaft zu einer Kursänderung in der Rettungspolitik gegenüber dem hochverschuldeten Griechenland. Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, sagte der Zeitung: "Wenn der IWF auf einem Schuldenschnitt besteht, sollte man ihn ziehen lassen." Europa könne jetzt "auf eigenen Füßen stehen".

Die Euro-Partner hatten sich mit dem hoch verschuldeten Griechenland Mitte 2015 auf ein drittes Hilfsprogramm in Höhe von bis zu 86 Milliarden Euro geeinigt. Der IWF hatte sich an den ersten beiden Programmen beteiligt. Bislang zögert der Währungsfonds aber mit seiner erneuten Zusage, weil er die griechische Schuldenlast nicht für langfristig tragbar hält und deutlichere Schuldenerleichterungen fordert.

Viele Abgeordnete der Union hatten 2015 ihre Zustimmung zum laufenden dritten Programm wegen Bedenken gegen die Rettungsversuche von der Zusage der Bundesregierung abhängig gemacht, dass der IWF sich im Verlauf des Programms beteiligen werde. Dazu sagte nun EVP-Fraktionschef Weber: "Man kann nicht gleichzeitig für den IWF sein und gegen einen Schuldenschnitt."

Einen Schuldenschnitt lehnt Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ( CDU) ab. Kauder hält es noch nicht für ausgemacht, dass der IWF im Gegenzug für eine erneute Programmbeteiligung darauf beharrt. "Der IWF hat bislang nicht abschließend gesagt, dass ein weiterer Schuldenschnitt die unabdingbare Voraussetzung ist", sagte Kauder dem "Focus".

Auch weitere führende Unionspolitiker sprachen sich gegen das Szenario aus, die Milliardenhilfen für Griechenland ohne den Internationalen Währungsfonds fortzusetzen. "Weder in der Fraktion noch im Bundesfinanzministerium hat sich die Haltung geändert", sagte der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Eckhard Rehberg (CDU), dem "Handelsblatt". "Für uns ist der Bundestagsbeschluss zum Griechenland-Programm bindend." Darin sei eindeutig festgelegt, dass die Beteiligung des IWF für die Eurogruppe unabdingbar sei.

"Für uns war und ist wichtig, dass der IWF an Bord bleibt", erklärte Unionsfraktionsvize Ralph Brinkhaus (CDU). "Sollte er sich nicht mehr beteiligen, würde das dem jetzigen Programm die Grundlage entziehen, und der Bundestag müsste sich neu mit dem Thema befassen." Auch Schäuble hatte bereits deutlich gemacht, dass er das laufende Hilfsprogramm für beendet betrachtet, wenn der Währungsfonds seine Beteiligung verweigert.