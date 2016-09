Union und SPD gegen Kinderehen

Union und SPD wollen Kinderehen in Deutschland künftig verhindern. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Spitze der Unionsfraktion auf ihrer Klausur am Donnerstag in Berlin. "Wir finden, 14-Jährige gehören in die Schule und nicht vor den Traualtar", sagte Parlamentsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU). Ähnlich äußerte sich die SPD. Zu dem Thema tagt ab Montag eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe.

Hintergrund ist nach Angaben der Union, dass mit dem Zuzug von Flüchtlingen auch die Zahl der Paare in Deutschland steigt, bei denen ein Partner - fast immer Mädchen - jünger als 18 oder sogar jünger als 16 Jahre ist. Im Papier der Unionsfraktion ist von einer vierstelligen Zahl von Kinderehen in Deutschland die Rede.

Grundsätzlich genießen im Ausland geschlossene Ehen - auch mit Minderjährigen - hierzulande Bestandsschutz. Über die Anerkennung entscheiden im Einzelfall die jeweiligen Familiengerichte. Künftig soll nach dem Willen der Unionsfraktion dagegen "die Aufhebung von Auslandskinderehen der Grundsatz sein".

Außerdem sollen Ausländer, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, künftig nur noch nach deutschem und nicht mehr nach ausländischem Recht heiraten dürfen.

Bei Ehen, die in Deutschland geschlossen werden, muss derzeit nur einer der Partner volljährig sein, der andere muss mindestens 16 Jahre alt sein, braucht dann aber eine Einwilligung des Familiengerichts. Nach dem Willen der Union und auch der SPD soll künftig gelten, dass beide Ehepartner mindestens 18 Jahre alt sind. "Zur Ehe gehören zwei volljährige Partner", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann.

Mit dem Thema soll sich ab kommender Woche eine Arbeitsgruppe befassen, der Vertreter von drei Bundesministerien und vier Bundesländern angehören. Dabei sollen neben den Kinder- auch Mehrfachehen thematisiert werden, wie Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ankündigte.

Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth ( CDU) mahnte ein zügiges Vorgehen an und forderte eine gesetzliche Neuregelung noch in diesem Jahr. "Wir erwarten, dass der Bundesjustizminister jetzt sehr zügig zu Potte kommt", sagte er.

Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) wandte sich vor allem gegen Zwangsehen - vor allem minderjähriger Mädchen. Die Arbeitsgruppe müsse nun über "geeignete Maßnahmen" beraten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) kündigte unterdessen über 3000 neue Stellen bei der Bundespolizei für die Jahre 2017 bis 2020 an. Die SPD forderte in einem Beschlusspapier 3000 zusätzliche Bundespolizisten schon für den Haushalt 2017.

Ein Jahr vor der Bundestagswahl zeichnete sich bei den Klausuren der beginnende Wahlkampf ab. Union und SPD attackierten sich weiter gegenseitig - vor allem im Streit um das Freihandelsabkommen TTIP. Oppermann sprach selbst von einer "raueren Tonlage" in der Koalition. "Wir werden mehr auf Eigenständigkeit achten", kündigte er an. "Das ist das letzte Jahr der Wahlperiode. Da ist es ganz normal, auch in einer Koalition, dass sich die Koalitionspartner entflechten."

Angesichts der offenen Kandidatenfrage bei der Union sprach Fraktionschef Volker Kauder in der Klausur die anwesende Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) auf die Frage an. Er könne nur sagen, dass sich "sehr sehr viele in der Fraktion freuen würden, wenn Du wieder antrittst", sagte er nach Angaben von Teilnehmern unter Beifall.