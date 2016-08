Union und SPD planen Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit

Sowohl die SPD- wie auch die Unionsfraktion im Bundestag planen Maßnahmen zur Stärkung der inneren Sicherheit. Die Akzentsetzungen sind dabei allerdings unterschiedlich, wie aus Beschlussvorlagen für getrennte Klausurtagungen beider Fraktionen am Donnerstag und Freitag hervorgeht, die AFP am Mittwoch in Berlin vorlagen. Die SPD-Bundestagsfraktion will zudem die Möglichkeiten für doppelte Staatsbürgerschaften nicht einschränken, sondern weiter ausbauen.

Zur Stärkung der inneren Sicherheit wollen Union wie SPD die Polizei bundesweit personell stärken. Auch wenn der militärische Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat erfolgreich sein sollte, "wird die terroristische Bedrohung in Deutschland nicht nachlassen", argumentieren CDU und CSU. "Es darf keine Orte geben, die von der Bevölkerung aus Sorge um ihre Sicherheit gemieden werden", heißt es in der Beschlussvorlage der Sozialdemokraten. Sie heben hervor, es gehe nicht nur um Gefahren durch radikale Islamisten, sondern auch beispielsweise durch Rechtsextreme.

Insgesamt sollen nach dem Willen der SPD 12.000 neue Polizeistellen geschaffen werden, je zur Hälfte bei Bund und Ländern. Die Bundespolizei soll demzufolge nach 3000 Stellen im laufenden Jahr bereits 2017 noch einmal 3000 zusätzliche Stellen erhalten. Zudem soll die Informations- und Kommunikationstechnologie der Polizei umfassend modernisiert werden. Die Union plant der Beschlussvorlage für ihre Klausurberatungen zufolge, die AFP ebenfalls vorlag, bis 2020 sogar insgesamt mit 15.000 zusätzlichen Stellen bei der Polizei.

Die Union setzt darüber hinaus vor allem auf stärkere Informationsrechte der Sicherheitsbehörden. Anbieter von E-Mail- und Messenger-Diensten sollen zur Speicherung von Nutzerdaten verpflichtet, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung für Verbindungsdaten soll weiter ausgebaut werden. "Die geltenden Speicherfristen von wenigen Wochen sind aber in vielen Fällen viel zu kurz, um komplexe Terrornetzwerke wirksam aufklären zu können", heißt es in dem Text. Auch soll es mehr Videoüberwachung geben.

Extremisten sollen nach dem Willen der Union ausgebürgert werden, wenn sie neben der deutschen noch über eine weitere Staatsangehörigkeit verfügen. Zudem plant die Union weitere Maßnahmen gegen illegale Migration. So sollen künftig Mobiltelefone zur Feststellung der Migration ausgelesen werden. Der Bundespolizei soll erlaubt werden, den Autoverkehr durch Kennzeichen-Lesesysteme nach möglichen Fahndungszielen zu durchsuchen. Abschiebungen straffälliger Ausländer will die Union erleichtern.

Zum Doppel-Pass heißt in der Beschlussvorlage der SPD: "Wir setzen uns dafür ein, die Möglichkeit zu erleichtern oder zu verbessern, zusätzlich zu einer anderen die deutsche Staatsbürgerschaft zu behalten oder zu erwerben." Damit werde internationalen Erwerbsbiografien Rechnung getragen.

Die SPD wendet sich damit gegen Forderungen aus der Union, die bestehenden Möglichkeiten für den Erwerb der doppelten Staatsbürgerschaft sogar noch einzuschränken. Auch Forderungen des Koalitionspartners nach einem zumindest teilweisen Burka-Verbot lehnt die SPD ab - ungeachtet auch eigener Bedenken gegen die Vollverschleierung.

Neben den Koalitionsfraktionen kommen in den nächsten Tagen auch die Abgeordneten von Grünen und Linksfraktion zu Beratungen zusammen, um die Weichen für die parlamentarische Arbeit der kommenden Monate zu stellen.