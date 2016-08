Union verärgert über SPD-Vorstoß zu Abzug aus Incirlik

Die Debatte über einen möglichen Abzug der Bundeswehr vom türkischen Nato-Stützpunkt Incirlik sorgt für Streit in der großen Koalition. Unions-Verteidigungsexperte Florian Hahn (CSU) reagierte verärgert auf Äußerungen aus der SPD, eine Mandatsverlängerung nicht mitzutragen, wenn Ankara am Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete festhält. Die Bundesregierung versucht derzeit über diplomatische Kanäle, die Türkei zum Einlenken zu bewegen - und plant weiter mit dem Standort Incirlik.

"Die Debatte über Abzug oder Verlegung steht jetzt nicht an", sagte Hahn der "Passauer Neuen Presse" vom Freitag. "Wir sollten der Türkei jetzt noch Zeit geben, ihren Standpunkt zu überdenken." Die öffentliche Diskussion erschwere der Türkei ein gesichtswahrendes Einlenken.

Der SPD-Verteidigungsexperte Rainer Arnold hatte dem "Spiegel" gesagt, er halte eine Verlängerung des Mandats wegen des türkischen Besuchsverbots für "ausgeschlossen". SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann setzte Ankara eine Frist bis Oktober, eine Reise nach Incirlik zu ermöglichen. "Wenn bis dahin deutsche Abgeordnete nicht zu den deutschen Soldaten fahren können, empfehle ich, das Mandat zu beenden", sagte Oppermann den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Seit der Bundestag im Juni die Massaker an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten während des Ersten Weltkrieges in einer Resolution als Völkermord einstufte, verwehrt die Türkei deutschen Abgeordneten den Besuch bei den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten. Deutschland beteiligt sich von der südtürkischen Luftwaffenbasis aus mit Aufklärungs-Tornados und Tankflugzeugen am Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Das derzeitige Mandat für den Einsatz läuft im Dezember aus.

"Wir haben großes Verständnis dafür, dass Abgeordnete des Bundestages darauf drängen, dass sie ihre Soldaten im Ausland besuchen können müssen", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer. Allerdings gebe es im Verhältnis zur Türkei "eine Menge schwierige Themen" zu besprechen - darunter die von Ankara heftig kritisierte Armenien-Resolution.

Schäfer erklärte, dass Deutschland und die Türkei ein gemeinsames Interesse an einer Mandatsverlängerung für den Einsatz am Standort Incirlik hätten. Das Auswärtige Amt führe dazu intensive Gespräche. Der türkischen Seite sei "sehr bewusst", welche Folgen eine dauerhafte Verweigerung des Besuchsrechts für Bundestagsabgeordnete hätte. Noch gebe es aber "eine Menge Zeit", bis das Mandat tatsächlich auslaufe.

Ein möglicher Ausweg könnte ein zurückhaltender Umgang der Bundesregierung mit der Armenien-Resolution sein. Schäfer ließ am Freitag jedenfalls offen, ob die Bundesregierung die Entschließung als rechtlich bindend erachtet. "Eine Resolution des Deutschen Bundestages ist zunächst einmal eine politische Erklärung einer deutschen Verfassungsinstitution", sagte er.

Das Verteidigungsministerium setzt weiter auf eine Präsenz der Bundeswehr in Incirlik. Zwar sei der Standort nicht alternativlos, aus militärischer Sicht aber "die erste Wahl", sagte ein Sprecher. Als Gründe nannte er die enge Anbindung an die Partner der Anti-IS-Koalition vor Ort, die logistische Unterstützung und die größere Reichweite bei den Einsätzen der Bundeswehr-Flugzeuge.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstag in Prag gesagt, dass sie mit einer Fortsetzung der deutschen Präsenz in Incirlik rechne. Die Bundeswehr habe dort "sehr gute Bedingungen vorgefunden und operiert erfolgreich von diesem Stützpunkt".