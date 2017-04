United-Airlines-Chef entschuldigt sich offiziell für Rauswurf eines Passagiers

Fast 48 Stunden hat es gedauert, bis sich der Chef von United Airlines für den gewaltsamen Rauswurf eines Passagiers aus einer überbuchten Maschine entschuldigt hat. "Ich bin noch immer erschüttert davon, was auf diesem Flug passiert ist, und ich entschuldige mich aufrichtig bei dem gewaltsam entfernten Kunden und allen Kunden an Bord", erklärte Oscar Munoz. Doch der Image-Schaden für die Airline ist bereits immens.

Im Internet kursierende Videos von Mitreisenden zeigen den brutalen Rausschmiss des aus Vietnam stammenden Mediziners, der seit mehreren Jahren in den USA lebt. Zunächst fordern drei Polizisten vor dem Abflug aus Chicago nach Louisville im Bundesstaat Kentucky den Mann namens David Dao auf, seinen Platz zu räumen. Als der 69-Jährige sich weigert, zerrt ihn einer der Beamten von seinem Sitz.

Dabei stößt Dao mit dem Kopf gegen eine Sitzlehne, der blutende Mann wird schreiend durch den Gang zum Ausstieg geschleift. Auch die anderen Insassen reagieren schockiert.

"Niemand sollte so behandelt werden", erklärte Munoz in seiner jüngsten Stellungnahme am Dienstag. Der Vorfall sei "wirklich schrecklich". United Airlines übernehme die Verantwortung dafür und werde daran arbeiten, die Dinge zu arrangieren.

Diese Erklärung ging deutlich weiter als bisherige Äußerungen des United-Chefs. In einer internen E-Mail an die Angestellten von United Airlines, die von US-Medien veröffentlicht wurde, hatte Munoz zunächst versucht, dem Passagier zumindest eine Teilverantwortung zu geben und diesen als "Störenfried und aggressiv" dargestellt. Die Angestellten von United Airlines hätten die festgelegten Regeln angewandt, die für solche Situationen gälten.

Die erste Reaktion von Munoz hatte weltweit für Empörung gesorgt. Selbst das Weiße Haus äußerte sich und bedauerte den "unglücklichen" Vorfall. Im chinesischen Online-Netzwerk Weibo gab es zehntausende Kommentare, viele Nutzer warfen United Airlines Rassismus vor.

Später erklärte Munoz auf der Website des Unternehmens, es sei "für uns alle ein erschütternder Vorfall". Sein Unternehmen werde den Fall untersuchen und bemühe sich darum, "die Lage zu klären". United Airlines will auch den internen Umgang mit Überbuchungen prüfen und bis Ende des Monats Ergebnisse dazu vorlegen.

Am Flughafen von Chicago demonstrierte am Dienstagabend (Ortszeit) eine Gruppe asiatischstämmiger US-Bürger gegen den Rauswurf des Passagiers. Dieser stehe in Zusammenhang mit "einem größeren Problem der Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte gegen Schwarze, Mischlinge, Araber und Asiaten sowie Illegale im ganzen Land und in Chicago", erklärte die Gruppe.

US-Fluggesellschaften dürfen laut Verkehrsministerium bei Überbuchung eines Flugs Passagiere auch gegen ihren Willen abweisen, wenn keine Freiwilligen gefunden werden. Diese Regelung gilt auch in der EU.

Am Dienstag eröffnete das US-Verkehrsministerium eine Untersuchung, um zu klären, ob die Fluggesellschaft die Regeln für den Fall einer Überbuchung eingehalten hat. Zuvor hatte die Luftfahrtbehörde in Chicago bereits erklärt, dass das Vorgehen der Flughafenpolizei "nicht in Übereinstimmung mit unseren Standards für die Einsatzprozeduren stand". Der Beamte, der den Passagier mit sich geschleift habe, sei mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden.

Die Anwälte des betroffenen Passagiers Dao teilten am Dienstag mit, ihr Mandant sei nach wie vor im Krankenhaus und werde bis auf weiteres keine Erklärung abgeben. Die Aktie von United Airlines verlor aufgrund der weltweit für Schlagzeilen sorgenden Affäre am Dienstag mehr als ein Prozent.