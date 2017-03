Sowohl syrische Regierungstruppen als auch Rebellen haben in Aleppo nach Ansicht der UNO Kriegsverbrechen begangen. Dies teilte die internationale Untersuchungskommission der UNO für Syrien am Mittwoch in Genf mit. Die Stadt Aleppo war während des Bürgerkriegs nahezu dem Erdboden gleich gemacht worden.