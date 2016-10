UNO: Regierung und Rebellen für Scheitern von Evakuierung Aleppos verantwortlich

Für das Scheitern ihres Evakuierungsplans in Aleppo trotz einer mehrtägigen Waffenruhe haben die Vereinten Nationen Regierung und Rebellen in Syrien verantwortlich gemacht. Es sei "zutiefst bedauerlich", dass sich beide Seiten quergestellt hätten, sagte der UN-Koordinator für humanitäre Hilfe, Stephen O'Brien, am Montag (Ortszeit) in New York. Nach russischen Militärangaben flogen syrische und russische Kampfflugzeuge seit einer Woche keine Luftangriffe mehr auf die einstige Wirtschaftsmetropole.

O'Brien kritisierte, dass in tagelangen Verhandlungen über ein sicheres Geleit für den Abtransport von Kranken und Verletzten aus der belagerten Stadt kein Ergebnis erzielt werden konnte. "Wieder einmal haben die politische und militärische Logik in Syrien über die elementare Menschlichkeit gesiegt."

Während die Regierung in Damaskus sich geweigert habe, Hilfen für die Kranken und Verletzten in den Rebellenhochburgen im Osten Aleppos zuzulassen, hätten die diversen Rebellengruppen Bedingungen für die Sicherheit der Krankentransporte aufgestellt. Neben der UNO waren das Rote Kreuz, der syrische Rote Halbmond und weitere Hilfsorganisationen an den Verhandlungen beteiligt.

In den vergangenen sieben Tagen seien die Flüge der russischen und syrischen Luftwaffe in Aleppo "komplett gestoppt" worden, erklärte Armeesprecher Igor Konaschenkow am Dienstag in Moskau. Die Flugzeuge kämen nicht mehr in die Nähe der Stadt und flögen auch keine Angriffe mehr. In Aleppo war am Samstag eine dreitägige Feuerpause ausgelaufen, die am Donnerstag in Kraft getreten war. Schon zuvor hatten Moskau und Damaskus ihre Luftangriffe ausgesetzt.

Seit dem Ende der Feuerpause gibt es aber wieder schwere Gefechte in der Stadt. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, deren Angaben von unabhängiger Seite schwer zu überprüfen sind, wurden auch wieder Luftangriffe auf das von den Rebellen kontrollierte Stadtviertel Scheich Said geflogen.

Unterdessen riefen mehr als 80 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen dazu auf, die Wiederwahl Russlands in den UN-Menschenrechtsrat zu verhindern. Human Rights Watch, CARE International, Refugees International und viele andere Unterzeichner forderten am Montag die UN-Mitglieder auf, sich zu fragen, ob Russlands Rolle im Syrien-Krieg mit einem Sitz im Gremium zur Wahrung der Menschenrechte vereinbar sei. Am Freitag soll über die Neubesetzung von 14 der 47 Sitze im UN-Menschenrechtsrat ab 2017 bestimmt werden.

Der Vertreter der syrischen Kurden in Frankreich, Khaled Issa, warf der Türkei vor, die Kurden in Syrien massiv anzugreifen, um eine Einnahme der IS-Hochburg Raka zu verhindern. Da die Weltöffentlichkeit derzeit auf die Offensive gegen den IS im irakischen Mossul blicke, gingen die Türken in Syrien verstärkt mit Artillerie und Kampfflugzeugen gegen die kurdischen Streitkräfte in Raka vor, sagte Issa am Dienstag bei einer Konferenz in Paris.

Issa forderte Frankreich und die anderen ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats auf, die "unverantwortlichen Aktionen" des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu stoppen, die den Kampf gegen den IS behinderten.