UNO wirft Myanmar brutale Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit vor

Wegen der gewaltsamen Verfolgung der muslimischen Rohingya-Minderheit stehen Regierung und Militär von Myanmar zunehmend international in der Kritik. John McKissick vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sagte am Donnerstag der BBC, beim Vorgehen gegen die Rohingya habe Myanmars Armee "Männer getötet, Kinder umgebracht, Frauen vergewaltigt, Häuser niedergebrannt und geplündert". In mehreren muslimisch geprägten Ländern der Region, darunter Bangladesch und Indonesien, gab es Proteste gegen die Repressionen.

Kürzlich hatte die UNO bereits kritisiert, das Vorgehen gegen die Rohingya im nordwestlichen Bundesstaat Rakhine laufe auf eine "ethnische Säuberung" hinaus. McKissick verwies in der BBC darauf, dass es für die Regierung des Nachbarlandes Bangladesch "schwierig" sei, die Grenze für die verfolgte Minderheit zu öffnen, weil sie damit die Regierung Myanmars "ermuntern würde, die Gräueltaten fortzusetzen".

Ein Sprecher von Myanmars Präsident Htin Kyaw warf dem UNHCR-Vertreter daraufhin mangelnde "Professionalität" vor und forderte, die UNO solle sich auf "konkrete und wahre Fakten" beziehen, nicht auf "Beschuldigungen".

Große Teile der buddhistischen Mehrheit in Myanmar betrachten die Rohingya als illegale Einwanderer aus Bangladesch, obwohl diese zumeist schon seit Generationen in Myanmar leben.

Der Konflikt verschärft sich bereits seit Wochen. Die myanmarische Armee hatte im Oktober Truppen in das Siedlungsgebiet der Rohingya an der Grenze zu Bangladesch entsandt, nachdem es dort eine Serie koordinierter Angriffe auf Grenzposten gegeben hatte. Ausländische Journalisten und Ermittler haben zu dem betroffenen Gebiet keinen Zugang.

Nach Bangladesch geflüchtete Rohingya schilderten ausführlich, wie Regierungssoldaten Myanmars ihre Dörfer überfielen. In seinem Dorf hätten die Soldaten mindestens 300 Männer umgebracht, sagte der Flüchtling Mohammad Ayaz der Nachrichtenagentur AFP. Dutzende Frauen seien vergewaltigt worden.

Der Umgang mit den Ronhingya bringt auch vornehmlich muslimische Länder in Südasien und Südostasien gegen Myanmar auf. In Dhaka demonstrierten nach den Freitagsgebeten etwa 5000 Menschen vor der Baitul Mokarram Moschee, Bangladeschs größter Moschee. Sie forderten ein Ende der Gewalt gegen die Minderheit und riefen ihre Regierung auf, die Rohingya aufzunehmen.

Weitere Demonstrationen gab es in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sowie in Thailands Hauptstadt Bangkok. In der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur zogen trotz heftigen Regens 500 Demonstranten von einer Moschee zur myanmarischen Botschaft. Auf Transparenten warfen sie Myanmars Regierung einen "Genozid" an den Rohingya vor.

Auch die malaysische Regierung verurteilte die Gewalt in Rakhine. Myanmars Regierung müsse alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, "um der mutmaßlichen ethnischen Säuberung zu begegnen", hieß es in der ungewöhnlich scharfen Erklärung. Demnach sollte Myanmars Botschafter einbestellt werden. Außenminister Anifah Aman wolle Aung San Suu Kyi so bald wie möglich treffen, die als Außenministerin und Leiterin des Präsidialamtes de facto die Regierungsgeschäfte in Myanmar führt.

Der Konflikt wirft ein schlechtes Licht auf die Friedensnobelpreisträgerin. Suu Kyi erklärte bislang lediglich, die Vorfälle würden nach geltendem Recht untersucht. Das Risiko-Analyseinstitut Verisk Maplecroft erklärte, die Reaktion von Myanmars Regierung spreche dafür, dass die Regierung entweder "keine Kontrolle" über das Militär habe oder dass aus ihrer Sicht "der Schutz der ethnischen Minderheit politisch zu belastet" sei.