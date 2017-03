UNO wirft Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den Kurdengebieten vor

Die UNO hat der Türkei schwere Menschenrechtsverletzungen in den Kurdenregionen im Südosten des Landes vorgeworfen. Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte sprach am Freitag von massiven Zerstörungen, Tötungsdelikten und anderen schweren Rechtsverletzungen durch türkische Sicherheitskräfte zwischen Juli 2015 und Dezember 2016. Durch das Vorgehen der Regierungskräfte im Kampf gegen militante Kurden seien bis zu 500.000 Menschen aus der Region vertrieben worden.

Der Bericht des UN-Menschenrechtsbeauftragten Zeid Ra'ad Al Hussein bezieht sich auf die Zeit seit dem Zerbrechen der Waffenruhe in der Kurdenregion im Sommer 2015. Seitdem hätten Regierungskräfte "mehr als 30 Städte angegriffen und 355.000 bis 500.000 Menschen vertrieben, vor allem Kurden", heißt es im Bericht des Hochkommissariats. Satellitenbilder der Region zeigten ein "enormes Ausmaß an Zerstörung von Wohngebieten durch schwere Waffen". Zeid warf der türkischen Führung vor, die Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen durch die UNO zu behindern.

Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen nannte den UN-Bericht eine "einzige Schreckensbilanz". Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierung seien "verantwortlich für die Tötung von mindestens 1200 Zivilisten und die Massenvertreibung von einer halben Million Kurden", fügte Dagdelen hinzu. "Erdogan und seine Schergen gehören nicht auf Wahlkampfbühnen in Deutschland, sondern ins Gefängnis nach Den Haag."

Seit 1984 kämpfen militante Anhänger der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans ( PKK) gegen den türkischen Staat. In dem Konflikt wurden bislang mehr als 40.000 Menschen getötet. Zuletzt gelang 2013 die Einigung auf eine Waffenruhe in der Kurdenregion, die aber im Sommer 2015 zerbrach.

Einige Gebiete seien "dem Erdboden gleichgemacht" worden, so etwa ganze Stadtbezirke von Nusaybin in der Provinz Mardin, heißt es in dem UN-Bericht. In Cizre nahe der Grenze zu Syrien sprachen Bewohner demnach von Zerstörungen "apokalpytischen" Ausmaßes. Ein Mann aus Cizre sagte, er sei von den türkischen Behörden aufgefordert worden, die sterblichen Überreste seiner Schwester abzuholen. Bei dem Termin seien ihm dann "drei verkohlte Stücke Fleisch" überreicht worden.

Bei dem Einsatz der Regierungskräfte wurden der UNO zufolge rund 2000 Menschen getötet, unter ihnen 800 Angehörige der Sicherheitskräfte und 1200 Zivilisten. Da dem Hochkommissariat von der Türkei nach UN-Angaben nicht erlaubt wurde, Vertreter in die Region zu schicken, erstellte es den Bericht auf der Basis von Satellitenaufnahmen, Gesprächen mit Opfern und Augenzeugen sowie Angaben von Nichtregierungsorganisationen.

Schon im Mai 2016 und damit vor dem Putschversuch im Juli hatte die UNO in einer Erklärung die Gewalt türkischer Sicherheitskräfte gegen die PKK kritisiert. Nach der gescheiterten Revolte ging die türkische Regierung mit Verhaftungen und Entlassungen massiv gegen ihre vermeintlichen Gegner vor. Im Südosten des Landes seien davon "überproportional viele kurdische Bürger betroffen", heißt es in dem UN-Bericht.