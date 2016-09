Unruhen nach knapper Wiederwahl von Präsident Bongo in Gabun

Nach der Ausrufung von Gabuns Staatschef Ali Bongo zum Sieger der Präsidentschaftswahl ist die Lage in dem zentralafrikanischen Land eskaliert. Nach Angaben der Opposition wurden mindestens zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt, als Sicherheitskräfte in der Nacht zum Donnerstag in der Hauptstadt Libreville das Hauptquartier von Bongos knapp unterlegenem Herausforderer Jean Ping stürmten. Regierungskritiker hatten zuvor das Parlamentsgebäude in Brand gesteckt.

Nach Polizeiangaben wurden in Libreville seit Mittwoch mehr als 200 Plünderer festgenommen. Die Plünderungen dauerten demnach am Donnerstagnachmittag an. Sechs Polizisten seien verletzt worden, die Zahl der verletzten Zivilisten sei nicht bekannt. Das Innenministerium teilte am Nachmittag mit, landesweit habe es tausend Festnahmen gegeben. Allein in Libreville seien es bis zu 800 gewesen.

Ping sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Republikanische Garde habe die Oppositionszentrale aus Hubschraubern beschossen und vom Boden aus angegriffen. Ein freiwilliger Mitarbeiter des gabunischen Roten Kreuzes sagte, einer von 15 Verletzten, die ein Armeelastwagen zu einer Klinik gebracht habe, sei seinen Verletzungen erlegen.

Die Sicherheitskräfte schafften von der Parteizentrale zwischen 500 und 600 Oppositionsanhänger fort, wie der Augenzeuge und ehemalige Vize-Präsident Didjob Ding Duvungui AFP sagte.

Regierungssprecher Alain-Claude Bilie-By-Nze sagte zur Begründung des Einsatzes, in der Oppositionszentrale hätten sich "Hunderte Kriminelle und Ganoven" verschanzt, die zuvor das Parlament in Brand gesetzt hätten.

Bongo erklärte, die Erstürmung des Parlaments und der Zentrale des nationalen Fernsehens vertrage sich nicht mit der Demokratie. Auch das Gebäude einer regierungsnahen Zeitung, ein Einkaufszentrum und parkende Autos wurden in Brand gesteckt.

Über dem brennenden Parlamentsgebäude stieg in der Nacht dichter Rauch auf. Es waren Schüsse zu hören. Die Telekommunikation und der Zugang zum Internet waren blockiert. Am frühen Morgen lag das weiträumig abgeriegelte Zentrum der Hauptstadt verlassen da. Tagsüber gab es in der Innenstadt eine massive Präsenz von Polizisten und Soldaten. Die Polizei setzte Tränengas ein, um zu verhindern, dass sich Menschen dem Parlament näherten.

Gabuns ehemalige Kolonialmacht Frankreich, Deutschland und die EU forderten die verfeindeten politischen Lager auf, die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen. Der französische Präsident François Hollande zeigte sich "zutiefst besorgt" über die Vorkommnisse in Libreville. Er rief alle Konfliktparteien zur "Zurückhaltung und Ruhe" auf. Außerdem sprach er sich dafür aus, für die "Transparenz der Wahlergebnisse" Sorge zu tragen.

Auch das Auswärtige Amt verurteilte die Gewalt in Gabun. Es forderte "die schnelle Rückkehr zu echtem politischem Dialog" und ebenso wie die EU-Wahlbeobachtermission "eine transparente und nachvollziehbare Auswertung der Wahlergebnisse". Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, Gabun sei in "eine tiefe Krise" gestürzt. Es sei nun "wichtig, dass alle Akteure der Gewalt entsagen".

Nach dem vorläufigen amtlichen Wahlergebnis bekam Bongo bei der Präsidentenwahl vom vergangenen Samstag 49,80 Prozent der Stimmen. Der Oppositionskandidat Ping, ehemaliger Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), kam auf 48,23 Prozent. Bongos Vorsprung lag demnach bei nur 5594 Stimmen. Nach der Bekanntgabe des Ergebnisses hatten am Mittwoch tausende Oppositionsanhänger protestiert.

Gabun wird seit fast 50 Jahren von der Familie Bongo beherrscht. Bongo trat das Präsidentenamt 2009 nach dem Tod seines Vaters Omar Bongo an, der 41 Jahre lang Staatschef des zentralafrikanischen Landes war.