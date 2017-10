Urteil gegen früheren bosnischen Kommandeur Naser Oric in Sarajevo

In der bosnischen Hauptstadt Sarajevo fällt am Montag das Urteil gegen den früheren Kommandeur der bosnischen Muslime in Srebrenica, Naser Oric. Dem 50-Jährigen und einem weiteren Angeklagten wird die Ermordung von drei Kriegsgefangenen während des Bosnienkriegs (1992-95) vorgeworfen. Oric hat auf nicht schuldig plädiert.

Der einstige Personenschützer des früheren serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic gilt vielen bosnischen Muslimen als Kriegsheld. Während des Bosnienkriegs organisierte er die Verteidigung der Stadt Srebrenica, in der später serbische Einheiten ein Massaker mit 8000 Toten verübten. 2006 wurde er vom Internationalen Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag zu zwei Jahren Haft verurteilt, in einem Berufungsverfahren aber freigesprochen.