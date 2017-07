Urteil im Düsseldorfer Prozess gegen Salafistenprediger Sven Lau erwartet

Knapp elf Monate nach Prozessbeginn wird am Mittwoch (14.00 Uhr) das Urteil im Düsseldorfer Terrorismusverfahren gegen den Salafistenprediger Sven Lau erwartet. Der 36-Jährige muss sich seit Anfang September vergangenen Jahres vor dem Oberlandesgericht wegen Unterstützung der islamistischen Gruppierung Jamwa verantworten. Der deutsche Konvertit soll im Spätsommer 2013 zwei Dschihadisten an eine in Syrien stationierte Jamwa-Kampfeinheit vermittelt haben.

Außerdem soll Lau die später in der Dschihadistenmiliz IS aufgegangene Jamwa durch die Lieferung von Nachtsichtgeräten unterstützt haben. Die Bundesanwaltschaft fordert sechseinhalb Jahre Haft für den Salafistenprediger. Lau machte unter anderem Schlagzeilen, als er 2014 in Wuppertal für eine selbsternannte sogenannte Schariapolizei warb.