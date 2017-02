US-Botschafterin Haley bekräftigt Zusammenhalt mit EU und Nato

Die US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hat den Zusammenhalt der Vereinigten Staaten mit der EU und der Nato bekräftigt. Zwar sei die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump der Ansicht, dass die Beziehungen zu Russland verbessert werden könnten, sagte Haley am Dienstag im UN-Sicherheitsrat. "Aber stärkere Zusammenarbeit mit Russland kann nicht zu Lasten der Sicherheit unserer europäischen Freunde und Verbündeten gehen."

Europäische Regierungen hatten sich nach Äußerungen Trumps irritiert gezeigt, in denen er den geplanten EU-Austritt Großbritanniens befürwortete, Nato-Partner wegen seiner Ansicht nach zu geringer Verteidigungsausgaben kritisierte und Qualitäten des russischen Präsidenten Wladimir Putin rühmte.

Die Bindungen zwischen den USA und der EU seien "tief und dauerhaft", sagte Haley. Niemand solle "gelegentliche politische Differenzen" falsch verstehen. Sie seien "ein Zeichen für die absolute Standhaftigkeit in unserer Allianz mit Europa". Die USA und die EU seien sich einig, dass die beschlossenen Sanktionen gegen Russland in Kraft bleiben sollten, bis Russland die Schwarzmeer-Halbinsel Krim an die Ukraine zurückgegeben habe.